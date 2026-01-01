Logo
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

01.01.2026

17:11

Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Свједок стравичног пожара који је избио у бару "Le Constellation" у швајцарском скијалишту Кран-Монтана испричао је потресне детаље хаоса и панике у којима су се гости борили за голи живот.

Семјуел Рап, који се у тренутку трагедије налазио у ресторану у непосредној близини бара, рекао је за Sky News да је око 1.30 сати по локалном времену дошло до снажне експлозије, након чега је избио разоран пожар. Призоре које је затекао описао је као ужасне.

Према првим информацијама, страхује се да је у пожару страдало више десетина људи, док је око 100 повријеђено, већином с тешким опекотинама.

Простор био пун

– Речено ми је да је дошло до експлозије, па сам одмах кренуо према бару. На улазу је било јако пуно људи који су у паници покушавали побјећи. Простор је био препун и људи су газили једни преко других како би изашли – испричао је Рап.

Швајцарска пожар Нова година 1

Свијет

Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Додао је да су се из објекта чули врисци, те да је видио велики број људи како непомично леже на поду.

– Призори су били ужасни. Видио сам особу која је јакном прекривала лице једне жртве. Многи су остали без косе због опекотина, а неки нису имали ни одјећу – казао је шокирани свједок.

Рап је навео да бар "Le Constellation" окупља младе из цијелог свијета.

Млади људи

– Овдје долазе људи из Енглеске, Холандије и из цијеле Швајцарске. Већина гостију има између 16 и 18 година. То је оно што ову трагедију чини још страшнијом – рекао је он.

Полиција швајцарска

Свијет

Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

На мјесту несреће и даље се налази велики број припадника хитних служби, а подручје око бара ограђено је полицијском траком. Новинар Sky News Џејсон Фарел, који извјештава с терена, истакао је да су људи с којима је разговарао дубоко потресени.

– Ово је потпуни шок. Људи се још увијек покушавају сабрати и схватити шта се догодило. Канс-Монтана је завијена у црно – рекао је Фарел.

Тагови:

Швајцарска

пожар

nesreća

