Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

01.01.2026
Велика трагедија погодила је швајцарско скијалиште Кранс-Монтана у новогодишњој ноћи, када је у пожару у популарном бару према још непотврђеним подацима страдало најмање 40 особа, а стотињак их је повријеђено.
Према потврђеним информацијама, пожар је избио ноћас око 1:30, а сумња се да га је изазвала пиротехника.
Један од свједока, 19-годишњи Мелко, испричао је како су пиротехничка средства постављена на боце пића запалила строп локала, што се поклапа с исказима и других очевидаца, пише Н1.
Ватра се проширила невјероватном брзином, изазвавши панику међу стотинама посјетилаца у подрумском дијелу бара.
Према свједочењима, пламен је захватио строп у само неколико секунди, након чега је настао стампедо према излазу. Будући да се главни дио бара налази у подруму до којег воде степенице, евакуација је била отежана.
Службена истрага о узроку пожара још је у току.
Свијет
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!
Познато скијалиште јутро је дочекало у шоку и невјерици, а шире подручје око бара је блокирано, јавља Блиц.
Становници су потресени. "Цијелу ноћ смо слушали хеликоптере. Због ватромета у први мах нисмо схватили шта се дешава. А онда смо видјели дим. Страшно је, много младих посјећује овај бар", испричао је један мјештанин.
Једна мајка описала је паничан позив своје 17-годишње кћери: "У паници ме назвала. Рекла ми је: 'Мама, ужасно је, избио је пожар. Има мртвих'". У само неколико секунди, славље се претворило у хорор. "Изашла сам на улицу. Главна улица већ је била затворена. Око мене људи затечени, забринути, тихи", додала је.
Домар сусједне зграде са супругом је примио евакуисане станаре.
"Пробудили су нас крици. Људи су вриштали, видјели смо црни дим, страшно је смрдјело. Хитна помоћ и ватрогасци су стигли врло брзо. Станари зграде су излазили у паници, бојали су се да ће се ватра проширити. Многи су дошли код нас, скухали смо им кафу и остали с њима до четири сата ујутро", описао је потресну ноћ.
Свијет
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих
Од раног јутра, полиција кантона Валаис држи подручје око бара под потпуном блокадом, док форензичари прикупљају доказе. Акција спасавања и даље је у току, а десеци возила хитне помоћи су на терену.
Небом непрестано кружи десетак хеликоптера који превозе најтеже повријеђене у болнице широм Швајцарске. Из једне од болница у Женеви поручили су да је "процјена ситуације у току" и да се припремају за пријем нових пацијената.
За породице оних који су се у тренутку пожара налазили у бару, јутро је донијело агонију. Власти су у оближњем конгресном центру успоставиле прихватни центар гдје родитељи и родбина могу добити информације. Сцене су потресне.
"Нестао је. Нико не зна гдје је", викала је уплакана мајка тражећи свог сина.
Надлежни су упутили апел грађанима да данас, из солидарности, избјегавају ризичне активности како не би додатно оптеретили болничке капацитете, преноси Индекс.хр.
