Станковић одабрао путнике за Малме

Тренер фудбалера Црвене звезде Дејан Станковић повео је 23 играча на меч са Малмеом у Лиги Европе, саопштио је београдски клуб.
Фудбалери Црвене звезде отпутовали су данас у Малме на утакмицу седмог кола Лиге Европе.
На списку играча Звезде који су отпутовали на дуел са Малмеом налазе се:
Голмани: Матеус, Омри Глазер, Иван Гутеша;
Дефанзивци: Никола Станковић, Јунг Ву Сеол, Стефан Гудељ, Родригао, Стефан Лековић, Милош Вељковић, Адем Авдић, Наир Тикнизјан;
Везисти: Махмуду Бађо, Раде Крунић, Василије Костов, Томас Хандел, Тими Макс Елшник, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Владимир Лучић, Немања Радоњић, Александар Катаи;
Нападачи: Марко Арнаутовић и Бруно Дуарте.
Утакмица између Малмеа и Црвене звезде биће одиграна у четвртак од 18.45 часова на стадиону "Еледа".
Главни судија меча биће Немац Саша Штегеман.
