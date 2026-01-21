Logo
Станковић одабрао путнике за Малме

Извор:

Спутник Србија

21.01.2026

21:41

Коментари:

0
Станковић одабрао путнике за Малме

Тренер фудбалера Црвене звезде Дејан Станковић повео је 23 играча на меч са Малмеом у Лиги Европе, саопштио је београдски клуб.

Фудбалери Црвене звезде отпутовали су данас у Малме на утакмицу седмог кола Лиге Европе.

На списку играча Звезде који су отпутовали на дуел са Малмеом налазе се:

Голмани: Матеус, Омри Глазер, Иван Гутеша;

Дефанзивци: Никола Станковић, Јунг Ву Сеол, Стефан Гудељ, Родригао, Стефан Лековић, Милош Вељковић, Адем Авдић, Наир Тикнизјан;

Везисти: Махмуду Бађо, Раде Крунић, Василије Костов, Томас Хандел, Тими Макс Елшник, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Владимир Лучић, Немања Радоњић, Александар Катаи;

Нападачи: Марко Арнаутовић и Бруно Дуарте.

Утакмица између Малмеа и Црвене звезде биће одиграна у четвртак од 18.45 часова на стадиону "Еледа".

Главни судија меча биће Немац Саша Штегеман.

(спутник србија)

