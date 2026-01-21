Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

21.01.2026
18:42
Коментари:0
Тренер фудбалера Наполија Антонио Конте изјавио је да је разочаран ремијем против Копенхагена у седмом колу Лиге шампиона, преносе данас италијански медији.
Фудбалери Копенхагена и Наполија одиграли у Данској без побједника, 1:1. Копенхаген је од 35. минута играо са фудбалером мање, пошто је искључен Томас Дилејни.
"Боли мене и мора да боли моје играче. Морамо да будемо љути на себе. Морамо да будемо разочарани. Утакмица је била у правим условима за побједу и пласман у плеј-оф. Можемо да имамо хиљаду изговора, али они не вриједе, јер је утакмица ишла тако добро у тим околностима да смо морали да побиједимо", рекао је Конте.
Наполи се тренутно налази на 23. мјесту на табели ЛШ са осам бодова.
"Четврту утакмицу заредом показали смо да се мучимо. Имали смо потпуну контролу, са 11 играча против 10, тако да чак и ако вам недостаје 10 играча и осјећате умор, морате да побиједите у оваквим утакмицама. Једноставно - морате. Постоји разочарање, јер нисмо успјели, па је очигледно да наш ниво тренутно није прикладан за ово такмичење. Имамо само осам бодова у ЛШ, сви морамо да прихватимо кривицу. У оваквој ситуацији морате да донесете резултат кући", нагласио је Конте.
Фудбалери Наполија ће у посљедњем, осмом колу ЛШ на свом терену дочекати Челси.
