Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Фудбалери Реал Мадрида остварили су убједљиву побједу над Монаком резултатом 6:1 у утакмици 7. кола лигашке фазе Лиге шампиона, демонстрирајући потпуну доминацију и нападачку моћ на домаћем терену.
„Краљевски клуб“ је већ од првих минута преузео иницијативу, а рани притисак крунисан је у 5. минуту, када је Килијан Мбапе погодио након додавања Федерика Валвердеа и довео Реал у вођство. Домаћин је наставио у истом ритму, а нови ударац за госте услиједио је у 26. минуту, када је Мбапе поново био прецизан, овога пута на асистенцију Винисијуса Жуниора, за сигурних 2:0.
Монако је у појединим фазама првог полувремена пријетио преко Балогуна и Аклиуша, али је Тибо Куртоа неколико пута одлично интервенисао и сачувао предност свом тиму до одласка на одмор.
Други дио меча донио је потпуни резултатски слом гостију. У 51. минуту млади Франко Мастантуоно искористио је одлично додавање у шеснаестерцу и рутински погодио за 3:0, да би само неколико минута касније несрећни Тило Керер постигао аутогол, након чега је на семафору стајало 4:0.
Потпуну контролу Реал је потврдио у 63. минуту, када је Винисијус Жуниор након мајсторског продора снажним ударцем погодио рашље за 5:0, изазвавши овације на трибинама. Гости су успјели да ублаже пораз у 72. минуту, када је Џордан Тезе искористио грешку одбране и постигао почасни погодак за Монако.
Коначних 6:1 поставио је Џуд Белингем у 80. минуту, након сјајног додавања Валвердеа, у ситуацији један на један са голманом, чиме је стављена тачка на још једну бриљантну партију Реал Мадрида у елитном европском такмичењу.
Овом побједом Реал Мадрид је додатно учврстио позицију у завршници лигашке фазе Лиге шампиона, док Монако након тешког пораза мора тражити бодове у преосталим колима.
