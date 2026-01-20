Logo
Large banner

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Извор:

АТВ

20.01.2026

22:55

Коментари:

0
Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Фудбалери Реал Мадрида остварили су убједљиву побједу над Монаком резултатом 6:1 у утакмици 7. кола лигашке фазе Лиге шампиона, демонстрирајући потпуну доминацију и нападачку моћ на домаћем терену.

„Краљевски клуб“ је већ од првих минута преузео иницијативу, а рани притисак крунисан је у 5. минуту, када је Килијан Мбапе погодио након додавања Федерика Валвердеа и довео Реал у вођство. Домаћин је наставио у истом ритму, а нови ударац за госте услиједио је у 26. минуту, када је Мбапе поново био прецизан, овога пута на асистенцију Винисијуса Жуниора, за сигурних 2:0.

Монако је у појединим фазама првог полувремена пријетио преко Балогуна и Аклиуша, али је Тибо Куртоа неколико пута одлично интервенисао и сачувао предност свом тиму до одласка на одмор.

Други дио меча донио је потпуни резултатски слом гостију. У 51. минуту млади Франко Мастантуоно искористио је одлично додавање у шеснаестерцу и рутински погодио за 3:0, да би само неколико минута касније несрећни Тило Керер постигао аутогол, након чега је на семафору стајало 4:0.

Потпуну контролу Реал је потврдио у 63. минуту, када је Винисијус Жуниор након мајсторског продора снажним ударцем погодио рашље за 5:0, изазвавши овације на трибинама. Гости су успјели да ублаже пораз у 72. минуту, када је Џордан Тезе искористио грешку одбране и постигао почасни погодак за Монако.

Коначних 6:1 поставио је Џуд Белингем у 80. минуту, након сјајног додавања Валвердеа, у ситуацији један на један са голманом, чиме је стављена тачка на још једну бриљантну партију Реал Мадрида у елитном европском такмичењу.

Овом побједом Реал Мадрид је додатно учврстио позицију у завршници лигашке фазе Лиге шампиона, док Монако након тешког пораза мора тражити бодове у преосталим колима.

Подијели:

Тагови:

Реал Мадрид

Monako

Лига шампиона

rezultati

Килијан Ембапе

Vinisijus Žunior

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Фудбал

Бламажа Манчестер ситија: Бодо Глимт их разбио на домаћем терену

3 ч

0
Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Фудбал

Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

1 д

0
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Фудбал

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

1 д

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминуо бивши репрезентативац Младен Бартоловић

1 д

0

Више из рубрике

Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.

Фудбал

Реал Мадрид лако против Монака

2 ч

0
Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Фудбал

Бламажа Манчестер ситија: Бодо Глимт их разбио на домаћем терену

3 ч

0
Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Фудбал

Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

1 д

0
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Фудбал

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Централне вијести АТВ, 20.01.2026.

22

55

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

22

35

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

22

32

Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

22

16

Брат Немање Видића пронађен мртав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner