Реал Мадрид лако против Монака

Извор:
АТВ
20.01.2026
22:03
Реал Мадрид игра против Монака седмо коло лигашке фазе Лиге шампиона. На полувремену краљевски клуб води са 2:0.
Није дуго требало краљевима да на домаћем терену дођу до предности. На асистенцију Валвердеа, звијезда тима Килијан Ембапе постиже погодак у петом минуту.
Ембапе је славио и у 26. минуту. Овога пута на асистенцију Винисијуса, фудбалери Реала стижу до предности од 2:0 и тиме завршавају прво полувријеме.
Жуте картоне су добили Закарија у Монаку и Белингем у Реал Мадриду.
