Реал Мадрид лако против Монака

20.01.2026

22:03

Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.
Фото: Tanjug/Jose Breton

Реал Мадрид игра против Монака седмо коло лигашке фазе Лиге шампиона. На полувремену краљевски клуб води са 2:0.

Није дуго требало краљевима да на домаћем терену дођу до предности. На асистенцију Валвердеа, звијезда тима Килијан Ембапе постиже погодак у петом минуту.

Ембапе је славио и у 26. минуту. Овога пута на асистенцију Винисијуса, фудбалери Реала стижу до предности од 2:0 и тиме завршавају прво полувријеме.

Жуте картоне су добили Закарија у Монаку и Белингем у Реал Мадриду.

Реал Мадрид

Monako

rezultati

Лига шампиона

