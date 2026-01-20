Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

Извор:
20.01.2026
Ватерполисти Црне Горе савладали су Србију резултатом 13:15 у посљедњем мечу групне фазе Европског првенства у Београду.
Послије овог сусрета, Србија је прва у групи Е, Мађари су други, а Шпанија је на трећој позицији.
Црна Гора је четврта, Француска је пета, а посљедња је Холандија.
У првој четвртини Србија је играла сигурну игру. Завршили су је са 6:5. На старту друге четвртине Црна Гора је стигла до изједначења, али је Мандић вратио предност Србији на 7:5.
Немања Вицо повећава предност за Србију на 8:6, али Црногорци користе искључење Рашовића и поново стижу до изједначења. Уз доста борбе поново Срби враћају предност, а Мартиновић је повећава на 10:8. Тим резултатом се и отишло на полувријеме.
Друго полувријеме отвара Црна Гора која преко Ранђеловића и Мршића изједначује на 10:10. "Пост" Србије прекида Лазић који у трећој четвртини доноси нову предност Србији - 11:10. Али, ни Црногорци се нису предавали. Голови на обје стране донијели су егал на крају треће четвртине 12:12.
У посљедњој дионици Душан Мандић отвара игру Србије поготком за 13:12, а затим поново изједначење. Ступар први пут погађа за Црну Гору и доноси 13:13.
У посљедњим тренуцима замирисао је преокрет. Црна Гора стиже до предности 13:14. Након контре Црна Гора повећава предност на 15:13, али је селектор Србије тражио "челенџ", Мандић је био фаулиран. Црној Гори је поништен гол, а Србији додјељена лопта. Славље није дуго потрајало, након неуспјешне реализације напада Црногорци то кажњавају и враћају резултат на 15:13 и чувају га до краја.
