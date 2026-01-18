Logo
Large banner

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Извор:

АТВ

18.01.2026

21:56

Коментари:

0
Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Ватерполисти Србије уз драму у посљедњој четвртини савладали су Мађарску у петом колу Европског првенства.

Делфини су славили резултатом 15:14.

Мађарска је солидно кренула у меч и прву четвртину је била у егалу са Србијом (4:4).

Међутим, у другој Делфини долазе до предности 8:7.

Трећа четвртина је прича за себе. Србија није показала ни трун милости и са 5:1 долази до укупних 13:8.

Мађари пољедњу дионису отварају много боље и постижу три гола те смањују разлику. Ипак, онда Рашовић прекида ту мини серију и враћа Србији +3.

Мађари се не предају и опет праве мини серију те долазе на само гол заостатка (14:13). Потом Нађ успијева да врати два гола предности за Србију свега, али Фекете поново смањује на само гол заостатка.

Ипак, Србија успијева да одоли и долази изузетно важне побједе.

Подијели:

Тагови:

vaterpolo

vaterpolisti Srbije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

РК Леотар

Остали спортови

Кржељ преузео Леотар: Опстанак као једини циљ

4 ч

0
Младен Бојиновић

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Заједништво донијело побједу над Њемачком, свим силама нападамо Аустрију

5 ч

0
Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

Остали спортови

Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

6 ч

0
Рукометаши Србије

Остали спортови

Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

23

08

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

22

59

Возови искочили из шина, има мртвих

22

52

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

22

48

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner