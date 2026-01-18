Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Извор:
АТВ
18.01.2026
21:56
Ватерполисти Србије уз драму у посљедњој четвртини савладали су Мађарску у петом колу Европског првенства.
Делфини су славили резултатом 15:14.
Мађарска је солидно кренула у меч и прву четвртину је била у егалу са Србијом (4:4).
Међутим, у другој Делфини долазе до предности 8:7.
Трећа четвртина је прича за себе. Србија није показала ни трун милости и са 5:1 долази до укупних 13:8.
Мађари пољедњу дионису отварају много боље и постижу три гола те смањују разлику. Ипак, онда Рашовић прекида ту мини серију и враћа Србији +3.
Мађари се не предају и опет праве мини серију те долазе на само гол заостатка (14:13). Потом Нађ успијева да врати два гола предности за Србију свега, али Фекете поново смањује на само гол заостатка.
Ипак, Србија успијева да одоли и долази изузетно важне побједе.
