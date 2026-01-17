Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

Извор:
АТВ
17.01.2026
11:25
Коментари:0
Рукометаши Србије вечерас, 17. јануара, од 20:30 играју против Њемачке у другом колу Европског првенства.
У првом мечу Срби су поражени од Шпаније резултатом 29:27.
Србија
Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић
Са друге стране, Њемачка је славила у окршају са Аустријом резултатом 30:27.
На папиру је Њемачка велики фаворит, што говоре и шансе које кладионице дају Србији.
Република Српска
Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери
Наиме, на побједу Њемачке квота је између 1,20 и 1,25 што јасно указује да су готово сви увјерени у њихов тријумф.
Квота на Србију, у зависности од кладионице, износи између 6,30 и 6,50.
Ипак, то не значи да ће се наши рукометаши олако предати и Нијемцима само препустити побједу.
Здравље
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
17 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
52
13
48
13
45
Тренутно на програму