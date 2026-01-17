Logo
Large banner

Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

Извор:

АТВ

17.01.2026

11:25

Коментари:

0
Рукометаши Србије
Фото: Рукометни савез Србије

Рукометаши Србије вечерас, 17. јануара, од 20:30 играју против Њемачке у другом колу Европског првенства.

У првом мечу Срби су поражени од Шпаније резултатом 29:27.

Акција у којој је ухапшен Живко Бакић

Србија

Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић

Са друге стране, Њемачка је славила у окршају са Аустријом резултатом 30:27.

Колике су шансе Србије?

На папиру је Њемачка велики фаворит, што говоре и шансе које кладионице дају Србији.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

Наиме, на побједу Њемачке квота је између 1,20 и 1,25 што јасно указује да су готово сви увјерени у њихов тријумф.

Квота на Србију, у зависности од кладионице, износи између 6,30 и 6,50.

Ипак, то не значи да ће се наши рукометаши олако предати и Нијемцима само препустити побједу.

Подијели:

Тагови:

rukomet

Србија

Њемачка

Evropsko prvenstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

Здравље

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

2 ч

0
Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Србија

Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

3 ч

0
Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Србија

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

3 ч

0
ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Свијет

ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

3 ч

0

Више из рубрике

"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

Остали спортови

"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП

15 ч

0
БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Остали спортови

БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

17 ч

0
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Остали спортови

"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

1 д

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Остали спортови

Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner