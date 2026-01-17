Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић

Извор:
Убијени Живко Бакић (43), бивши фудбалер Црвене Звезде, био је дио криминалне групе која је прокријумчарила 324 килограма кокаина из Јужне Америке у земље Европе, а разбијена је септембра 2023. године.
Том приликом је приведено шесторо Срба, међу којима је и покојни бивши фудбалер.
Живко Бакић, чије је тијело јуче пронађено у шуми, раније је означен као вођа криминалне групе, а иза решетка је завршио због шверца кокаина у Солуну.
Тијело Бакића пронађено је склупчано и са двије прострелне ране на глави.
Бакићева група разбијена је септембра 2023. године, а он је на суђењу у септембру 2024. негирао кривицу.
Акција хапшења спроведена је у Србији, а ухапшено је шест особа. Међу њима је био и покојни Бакић.
Убрзо је откривено да је вођа криминалне групе од раније познат јавности, а ријеч је о бившем фудбалеру.
Живко Бакић је био млади и перспективан фудбалер, који је играо за клубове попут ФК Земун и ФК Зета. Медији су извјештавали и да је играо у млађим категоријама ФК Црвене Звезда.
Бакић, иако су му превиђали блиставу каријеру, кренуо је другим путем. Преселио се у иностранство и тамо живио, а највише времена провео је на Ибици. Наводно се тада бавио изнајмљивањем смјештаја за туристе, пише шпански портал "Ел Конфиденсиал".
Како су медији извјештавали након његовог хапшења, наводно је својевремено био у затвору и то двије године због наркотика. Наводило се да га је шпанска полиција ухапсила 2014. године са групом мушкараца због трговине дрогом, иако је његова одбрана тада објашњавала да он има боравишну дозволу и легалан бизнис, односно да се бавио издавањем смјештаја.
Сем Бакића, у великој акцији МУП и БИА ухапшени су: А. М, Н. П, С. Ш, М. С. и С. С, због постојања основане сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела у стицају са кривичним дјелом неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како су медији извјештавали, један од кључних особа у ланцу кријумчарења кокаина била је извјесна Мила.
"Мистериозна Мила била је запослена у луци у Солуну и њена улога била је да безбједно извуче вриједан товар кокаина који је био сакривен у контејнеру у ком је било 15 тона банана“, писао је "Курир".
Поменута група такође је користила Скај апликацију, која је била кључна за разбијање криминалних група у Евопи.
Подсјетимо, након хапшења припадника криминалне групе, претреси су вршени на више локација у Београду и Панчеву. Заплијењена су возила високе класе – мерцедес, ауди, BMW. Одузети су и скупоцјени сатови марке ролекс, аудемарс пиге, као и накит.
Окривљени су, по свему судећи, живјели на високој нози, а како се види на снимцима хапшења, један претрес обављен је у луксузној вили са базеном.
У склопу финансијске истраге против осумњичених блокиран је велики број банковних рачуна и некретнина.
Наводно, поменута група блиска је покојним нарко-босу Зорану Јакшић, вођи клана "Америка“, који је умро у перуанском затвору гдје је издржавао дугогодишњу казну због шверца кокаина.
У наставку погледајте акцију из 2023. године у којој је пао и Бакић.
