Цијена нафте скочила на 118 долара по барелу, гас поскупио за 35 одсто

Цијена нафте Брент је данас премашила 118 долара по барелу усљед велике неизвијесности на тржишту након напада Ирана на енергетска постројења широм Блиског истока.
Према подацима са берзи, цијена нафте Брент је у 10.30 сати порасла за 10,21 одсто, на 118,760 долара по барелу.
Европски гасни фјучерси на амстердамској берзи ТТФ скочили су у једном тренутку и за 35 одсто, а њихова цијена је више него удвостручена у односу на период прије рата на Блиском истоку.
Раст цијена долази у тренутку када се сукоби на Блиском истоку шире на кључне производне и извозне тачке у региону Персијског залива, што повећава страх од дугорочних поремећаја у снабдијевању енергентима.
Посебну забринутост изазвао је напад на ЛНГ постројење у Катару, гдје је пријављена велика штета, што додатно угрожава глобално тржиште гаса.
На мети Техерана су и енергетски објекти и Саудијској Арабији, преноси Блумберг.
Рафинерија Самреф у граду Јанбу, у заједничком власништву компанија Арамко и Ексон мобајл, погођена је дроном, док су саудијске власти саопштиле да су пресреле и балистичку ракету усмјерену ка истој луци.
Ово је први пут од почетка сукоба да је погођен објекат на Црвеном мору, што додатно компликује логистику снабдијевања.
Арамко је претходно повећао транспорт сирове нафте са источних поља ка западним терминалима како би одржао извоз ка Европи, гдје рафинерије попут Самрефа имају кључну улогу у снабдијевању дизелом.
