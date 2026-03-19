Пријевремена пензија за више радника: Ко има право на бенефицирани стаж?

19.03.2026

10:34

За рад на висини од сада ће се рачунати бенефицирани стаж и на овај начин ће по први пут бити уведена посебна категорија којом ће бити обухваћени висински радници који раде уз помоћ алпинистичке опреме.

Овим радницима ће се убудуће 12 мјесеци у радној књижици рачунати као 16 мјесеци радног стажа.

Најновијим измјенама је проширен списак занимања за бенефицирани радни стаж, али и прецизирано увећање стажа за поједине ризичне и захтјевне послове.

Највеће промјене важиће у сектору црне металургије, гдје је детаљно разрађен списак радних мјеста у жељезарама. У зависности од посла, радницима ће се 12 мјесеци рада рачунати као 14, 15 или 16 мјесеци стажа. Највеће бенефиције предвиђене су за послове у високим пећима, гдје поједина радна мјеста остварују право да им се година рада рачуна као 16 мјесеци стажа.

Полиција Србија

Хроника

Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

Измјенама су обухваћени и други сектори. У хемијској индустрији уведена су бенефицирана радна мјеста за ватрогасце у петрохемији, док је у термоелектранама додат рад на пословима одсумпоравања.

У енергетици и одржавању опреме прецизирана су радна мјеста са увећаним стажом. За већину ових послова важи правило да се 12 мјесеци рада рачуна као 14 мјесеци стажа. Значајне измјене уведене су и у здравству, посебно у области хитне медицинске помоћи. Према новим правилима: љекарима на терену и у транспорту 12 мјесеци рада рачуна се као 15 мјесеци стажа медицинским техничарима и возачима санитета као 14 мјесеци, преноси Каматица.

Прочитајте више

Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

Хроника

Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

1 ч

0
Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"

Регион

Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"

2 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић у свађи са овим пјевачем због његове изјаве

2 ч

0

Више из рубрике

Српска уводи нове подстицаје: До 1.000 КМ по раднику

Економија

Српска уводи нове подстицаје: До 1.000 КМ по раднику

3 ч

0
Нафта

Економија

Цијене нафте порасле на 112 долара по барелу

5 ч

0
Жељезара

Економија

Судбина 12 хиљада радника стала у једну одлуку - хоће ли се заштити домаћа производња?

16 ч

2
ФБиХ се задужује 800 милиона евра на Лондонској берзи

Економија

ФБиХ се задужује 800 милиона евра на Лондонској берзи

18 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

