Пријевремена пензија за више радника: Ко има право на бенефицирани стаж?

19.03.2026
За рад на висини од сада ће се рачунати бенефицирани стаж и на овај начин ће по први пут бити уведена посебна категорија којом ће бити обухваћени висински радници који раде уз помоћ алпинистичке опреме.
Овим радницима ће се убудуће 12 мјесеци у радној књижици рачунати као 16 мјесеци радног стажа.
Најновијим измјенама је проширен списак занимања за бенефицирани радни стаж, али и прецизирано увећање стажа за поједине ризичне и захтјевне послове.
Највеће промјене важиће у сектору црне металургије, гдје је детаљно разрађен списак радних мјеста у жељезарама. У зависности од посла, радницима ће се 12 мјесеци рада рачунати као 14, 15 или 16 мјесеци стажа. Највеће бенефиције предвиђене су за послове у високим пећима, гдје поједина радна мјеста остварују право да им се година рада рачуна као 16 мјесеци стажа.
Измјенама су обухваћени и други сектори. У хемијској индустрији уведена су бенефицирана радна мјеста за ватрогасце у петрохемији, док је у термоелектранама додат рад на пословима одсумпоравања.
У енергетици и одржавању опреме прецизирана су радна мјеста са увећаним стажом. За већину ових послова важи правило да се 12 мјесеци рада рачуна као 14 мјесеци стажа. Значајне измјене уведене су и у здравству, посебно у области хитне медицинске помоћи. Према новим правилима: љекарима на терену и у транспорту 12 мјесеци рада рачуна се као 15 мјесеци стажа медицинским техничарима и возачима санитета као 14 мјесеци, преноси Каматица.
