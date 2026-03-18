ФБиХ се задужује 800 милиона евра на Лондонској берзи

18.03.2026

Влада ФБиХ одлучила је данас да се на Лондонској берзи задужи за 800 милиона евра.

Влада је подржала данас приједлог да се изврши емисија еврообвезница ФБиХ до 800.000.000 евра на Лондонској берзи.

Буџетом ФБиХ за ову годину планирани су примици од дугорочног задуживања у износу од 1.976.952.480 КМ, од чега се на директно спољно задуживање односи 1.564.664.000 КМ /еквивалент од 800 милиона евра/, саопштено је из федералне Владе.

У складу са Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ, те недавном пресудом Уставног суда ФБиХ којом је у потпуности потврђена уставност предметног закона, створени су сви правни предуслови за несметану реализацију емисије на међународном тржишту капитала, преноси Срна.

Vlada FBiH

Londonska berza

zaduženje

Више из рубрике

Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.

Економија

Гориво у Њемачкој је међу најскупљима у Европи, Влада оптужује нафтне компаније

4 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Економија

Шанса за неке: Свијет пред недостатком кључног производа због Ирана

5 ч

1
Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

Економија

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

8 ч

0
Илустрација - Паре

Економија

Да ли ће грађани заиста морати да враћају паре банкама?

10 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

59

"КОМШИЈЕ ИЗ ПАКЛА У БиХ" Породица на ивици живаца: Псује ми дијете, пријети да ће ми родитеље заклати, скида се наг

18

58

Централне вијести, 18.03.2026.

18

50

Врховни вођа запријетио након убиства Лариџанија: "Злочиначке убице ће платити"

18

45

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

18

41

"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

