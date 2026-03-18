ФБиХ се задужује 800 милиона евра на Лондонској берзи

Аутор:АТВ
18.03.2026
17:46
Влада ФБиХ одлучила је данас да се на Лондонској берзи задужи за 800 милиона евра.
Влада је подржала данас приједлог да се изврши емисија еврообвезница ФБиХ до 800.000.000 евра на Лондонској берзи.
Буџетом ФБиХ за ову годину планирани су примици од дугорочног задуживања у износу од 1.976.952.480 КМ, од чега се на директно спољно задуживање односи 1.564.664.000 КМ /еквивалент од 800 милиона евра/, саопштено је из федералне Владе.
У складу са Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ, те недавном пресудом Уставног суда ФБиХ којом је у потпуности потврђена уставност предметног закона, створени су сви правни предуслови за несметану реализацију емисије на међународном тржишту капитала, преноси Срна.
