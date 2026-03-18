Шанса за неке: Свијет пред недостатком кључног производа због Ирана

18.03.2026
13:20
Рат у Ирану, није само направио проблем са нафтом и гасом — већ и са течним хелијумом, кључном сировином за производњу напредних полупроводника.
Течни хелијум, гас фосилног поријекла, користи се у различитим индустријама, али је посебно важан у високотехнолошким процесима: за хлађење компоненти и прецизну обраду плазмом вафер плочица које се користе за израду чипова.
Овај криогени гас се обично користи на температурама и до –150 степени Целзијуса, а његова улога је пресудна у производњи најнапреднијих микрочипова који покрећу дата центре, вјештачку интелигенцију, паметне телефоне, рачунаре и модерне аутомобиле.
Производња хелијума погодног квалитета за ове индустријске потребе готово се у потпуности ослања на САД и Катар.
Међутим, због сукоба у Заливу, катарски највећи хелијум‑комплекс у Рас Лафану обуставио је производњу позивајући се на вишу силу, чиме је прекинута једна од главних свјетских линија снабдијевања.
То се догодило прије отприлике двије седмице.
Стручњаци упозоравају да би, ако прекид снабдијевања потраје још само неколико седмица, опоравак нормалне производње, логистике и дистрибуције могао потрајати мјесецима.
Међу најугроженијима је Тајван Семикондуктор Мануфактуринг Компани (ТСМЦ), водећи свјетски произвођач чипова, који једини производи ултра‑напредне полупроводнике потребне за АИ акцелераторе компанија попут Енвидије, те чипове који се користе у Епловим паметним телефонима, пише "Коријере Дела Сера".
Иако тренутна ситуација не значи изненадни крах индустријских ланаца, јер многе компаније још имају залихе и рециклирају дио хелијума, вријеме није на страни индустрије. Сваким даном продужене блокаде расте притисак на ланце снабдијевања и повећава се ризик од раста цијена производа – од смартфона и рачунара, преко кућне аутоматизације, па до аутомобила.
Уз то, цијена хелијума већ је знатно порасла, на почетку године кретала се око 450–600 долара по 1.000 кубних стопа, док неки аналитичари сада предвиђају да би усљед кризе цијене могле достићи и 2.000 долара.
У таквим околностима, трошкови производње чипова могли би постати знатно већи, што би могло промијенити и глобалне финансијске токове у технолошком сектору.
Као одговор на појаву несташице у снабдијевању хелијумом, неким произвођачима преостаје да фокусирају се на најпрофитабилније производе, попут АИ чипова, док би стандардна електроника и аутомобилска индустрија потенцијално остали у другом плану.
Ова ситуација је такође прилика за друге играче у глобалној индустрији хелијума.
Руски Газпром већ развија велики хелијум‑пројекат у сибирском региону Амур, гдје је тренутно око 13 одсто свјетске производње, уз значајну подршку Кине.
Овај гас се транспортује копненим путем, избјегавајући поморске руте као што је Хормуз, што Москву и Пекинг ставља у нову позицију утицајних добављача хелијума.
Већ смо писали да се глобална прехрамбена безбједност налази у озбиљном ризику због блокаде Хормушког мореуза, кроз који многа ђубрива не могу стићи до потрошача.
Због тога стиже алармантно упозорење јер је недостатак овог производа важан проблем једнако као и нафта.
Стручњаци упозоравају да је ситуација посебно критична у тренутку када пољопривредници широм сјеверне хемисфере припремају прољетну сјетву. Све детаље о проблему са ђубривом погледајте у тексту у наставку.
