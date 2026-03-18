Спрема се кривична пријава због блокаде прелаза Градишка

СРНА

18.03.2026

12:06

Адвокатски тим разматра могућност подношења кривичне пријаве против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зијада Крњића, који блокира отварање граничног прелаза Градишка, саопштено је из Привредне коморе Републике Српске.

Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске, рекао је да ће упознати јавност са свим оном што су планирали.

"Наредне седмице ћемо, највјероватније, са адвокатским тимом имати комплетну кривичну пријаву. Упознаћемо јавност са свим оним што смо планирали", рекао је Рачић.

Рачић је истакао да је ријеч о кривичној пријави и захтјеву за надокнаду штете коју су претрпјели привредници, а трошкове сноси и БиХ због неотварања тог прелаза.

Управни одбор УИО БиХ није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО којима се омогућава почетак рада на новоизграђеном граничном прелазу Градишка, јер је против био Зијад Крњић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ.

