Спрема се кривична пријава због блокаде прелаза Градишка

Извор:
СРНА
18.03.2026
12:06
Коментари:0
Адвокатски тим разматра могућност подношења кривичне пријаве против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зијада Крњића, који блокира отварање граничног прелаза Градишка, саопштено је из Привредне коморе Републике Српске.
Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске, рекао је да ће упознати јавност са свим оном што су планирали.
"Наредне седмице ћемо, највјероватније, са адвокатским тимом имати комплетну кривичну пријаву. Упознаћемо јавност са свим оним што смо планирали", рекао је Рачић.
Рачић је истакао да је ријеч о кривичној пријави и захтјеву за надокнаду штете коју су претрпјели привредници, а трошкове сноси и БиХ због неотварања тог прелаза.
Република Српска
Управни одбор УИО БиХ није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО којима се омогућава почетак рада на новоизграђеном граничном прелазу Градишка, јер је против био Зијад Крњић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму