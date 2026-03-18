Минић: Ове године посао за 500 дјеце погинулих бораца

Извор:
СРНА
18.03.2026
11:59
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Влада у договору са борачким организацијама настојати да у овој години буде запослено 500 дјеце погинулих бораца.
"Имамо модалитет да то завршимо, а на сљедећој сједници Народне скупштине ћемо по хитном поступку разматрати и Закон о правима бораца с циљем да обезбиједимо да им се системски ријеши статус и борачки додатак", рекао је Минић на сједници Народне скупштине одговарајући на посланичка питања.
Указао је да Влада Републике Српске годишње издваја више од 500 милиона КМ за борачке категорије.
Он је рекао да ће Влада, као и увијек, подржати прољећну сјетву у Српској због чега је убрзана подјела регресираног дизела.
"Пратићемо ситуацију и трошкове у вези са повећањем цијена горива на тржишту које је изазвао сукоб на блиском Истоку и адекватно реаговати", рекао је Минић.
Он је навео да је јавни позив за набавку мађарске пољопривредне механизације затворен, те да Влада Српске планира да у току године обезбиједи подршку за породице са четворо и више дјеце како би им се обезбиједило 70 до 80 трактора.
