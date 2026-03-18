Израел саопштио: Убијен ирански министар

Аутор:АТВ
18.03.2026
11:49
Коментари:0
Ирански министар обавјештајне службе Есмаеил Кхатиб убијен је тијеком ноћи у нападима на Тегеран, изјавио је израелски министар обране Исраел Катз.
Вијест о његовој смрти долази након што је Техеран потврдио погибију једног од најутјецајнијих сигурносних дужносника у земљи, Алија Ларијанија, као и челника паравојне формације Басиј која дјелује у склопу Иранске револуционарне гарде.
Кхатиб је био међу дужносницима за које су Сједињене Америчке Државе прошлле седмице тражиле информације, нудећи награду до 10 милијуна долара, преноси Индекс.
Друштво
Награда је била усмјерена на десет дужносника повезаних с Иранском револуционарном гардом (ИРГЦ), укључујући и сигурносног челника Алија Ларијанија, који је убијен у понедјељак, као и новог врховног вођу Мојтабу Кхаменеија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
12
14
05
14
05
13
56
13
52
Тренутно на програму