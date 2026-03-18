Logo
Large banner

Израел саопштио: Убијен ирански министар

Аутор:

АТВ

18.03.2026

11:49

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Ирански министар обавјештајне службе Есмаеил Кхатиб убијен је тијеком ноћи у нападима на Тегеран, изјавио је израелски министар обране Исраел Катз.

Раније потврђено убојство шефа сигурности

Вијест о његовој смрти долази након што је Техеран потврдио погибију једног од најутјецајнијих сигурносних дужносника у земљи, Алија Ларијанија, као и челника паравојне формације Басиј која д‌јелује у склопу Иранске револуционарне гарде.

Кхатиб је био међу дужносницима за које су Сједињене Америчке Државе прошлле седмице тражиле информације, нудећи награду до 10 милијуна долара, преноси Индекс.

Награда је била усмјерена на десет дужносника повезаних с Иранском револуционарном гардом (ИРГЦ), укључујући и сигурносног челника Алија Ларијанија, који је убијен у понед‌јељак, као и новог врховног вођу Мојтабу Кхаменеија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Иран

Израел

ministar

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner