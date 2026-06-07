Додик: У политичком Сарајеву су странци, политички муслимани и неки из Српске

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик оцијенио је да ће Срби изгубити идентитет и неће моћи да се очувају као политичка заједница ако прихвате даље егзистирање у БиХ, нагласивши да неки из Републике Српске покушавају да се наметну као владајућа прича у БиХ што би било на штету Српске и њене снаге.
Додик је нагласио да је данас главна борба између политичког Сарајева и политичке Бањалуке.
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"У политичком Сарајеву су странци и политички муслимани, а нажалост неки из Републике Српске који су сада у институцијама власти покушавају да се наметну као владајућа политичка прича у БиХ. То би било на штету Републике Српске и њене снаге", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која се вечерас емитује на РТРС-у.
Када је ријеч о позицији Републике Српске у свијету, Додик је рекао да је добро позиционирана у америчкој новој администрацији и у Руској Федерацији у цјелини.
"Намјерно кажем америчкој администрацији а не Америци у цјелини, а у Руској Федерацији потпуно. Имајући у виду те двије полуге, уз Кину која је објективна, мислим да боље стојимо данас него раније", каже Додик.
Он је поновио да је промјеном у администрацији САД политичке функције добили људи који нешто другачије мисле, а примарно су против бившег предсједника Џозефа Бајдена и њихове демократске структуре.
Указао је да је Трамп и у првом мандату покушавао да се ријеши дубоке државе и да наметне неку нову политику, али да у значајном обиму није успио.
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"Још увијек дубока држава у САД није поражена али ми лакше долазимо до људи да им представимо наше позиције", навео је Додик.
Додао је да је приликом недавних разговора у Вашингтону у којима су говорили о ситуацији у БиХ, један од званичник упитао "како нисмо полудјели".
"И то је питање за све нас у Републици Српској. Треба почети размишљати шта нас је одржало. Мислим да је чврста вјера да смо на исправном путу и да смо у праву када кажемо да хоћемо да живимо у Републици Српској и не желимо да нам намећу неку врсту приче из Сарајева", закључио је Додик.
У БиХ нема договора, ситуација је патолошка, али се не смије се дозволити да се српски народ увуче у било какав сукоб, мора се очувати мир, поручио је Додик.
"Некада морам корак назад, некад морам прогутати, не спавати, али морамо чувати мир. Не смијем дозволити да овај народ уђе у било какав сукоб по било ком основу. Зато ће дуже трајати пропадање БиХ", рекао је Додик.
Констатовао је да ће се БиХ једног дана урушити када свима досади, а функционисаће једино што може, а то је Република Српска.
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"Данас да се одвојимо као држава могли би тако да функционишемо, БиХ као ни ФБиХ не могу, кантони су посвађани", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која се емитује на РТРС-у.
Он је истакао да Српска има вријеме да нешто уради док је нова америчка администрација, док у Сарајеву чекају да то вријеме прође очекујући да дође неко ко ће Србима завртати руке, уводити санкције, изводити их пред судове.
Додик је навео да за сваки равноправан дијалог морају да постоје претпоставке, да су саговорници здравог разума, да у то не уносе пропагандни трикови.
"Они су у Сарајеву умислили да је БиХ њихова и само им ваља Србин који ће сутра рећи да је грешка оно што су радили Ратко Младић и Радован Караџић, да су они ратни злочинци. Кад се каже да нису онда тужакају судовима и затварају по затворима", напоменуо је Додик.
Оцијенио је да се долази до апсурда у коме нема смисла бити јер у политичком Сарајеву хоће БиХ у којој Срби треба да буду понижени, потцијењени.
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