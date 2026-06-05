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Цвијановић: Подржавамо напоре америчке администрације усмјерене ка реафирмацији суверенитета БиХ

05.06.2026 19:08

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Жељка Цвијановић
Фото: Ustupljena fotografija

Апсолутно подржавамо напоре америчке администрације усмјерене ка реафирмацији суверенитета БиХ - навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на Иксу.

Захвални смо, каже Цвијановић, званичницима Сједињених Америчких Држава на напорима да се афирмишу локална рјешења, унутрашњи дијалог конститутивних народа и пуна одговорност демократски изабраних институција на свим нивоима власти у БиХ.

Са овим приступом Република Српска је у потпуности сагласна.

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- Истовремено, тешко је разумјети настојања појединих чланица такозваног Савјета за имплементацију мира да БиХ, више од тридесет година након потписивања Дејтонског мировног споразума, и даље одржавају у статусу посљедње колоније у Европи. Сматрамо да улога високих представника мора бити враћена у Анекс 10 Дејтонског споразума, до потпуног укидања, а такозвана "бонска овлаштења", која представљају препреку унутрашњем дијалогу и један од кључних извора политичких криза у БиХ, буду одмах уклоњена из политичког живота БиХ - истакла је Цвијановић.

Додала је да је крајње је вријеме да БиХ престане бити експеримент међународног управљања и постане држава у којој се одлуке доносе искључиво демократски изабрани представници конститутивних народа на свим нивоима власти, у складу са Уставом који је дефинисан у оквирима Дејтонског споразума.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Америка

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