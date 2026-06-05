Цвијановић: Подржавамо напоре америчке администрације усмјерене ка реафирмацији суверенитета БиХ

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Апсолутно подржавамо напоре америчке администрације усмјерене ка реафирмацији суверенитета БиХ - навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на Иксу.
Захвални смо, каже Цвијановић, званичницима Сједињених Америчких Држава на напорима да се афирмишу локална рјешења, унутрашњи дијалог конститутивних народа и пуна одговорност демократски изабраних институција на свим нивоима власти у БиХ.
Са овим приступом Република Српска је у потпуности сагласна.
Република Српска
Додик: Српску уважавају америчка администрација и руски званичници
- Истовремено, тешко је разумјети настојања појединих чланица такозваног Савјета за имплементацију мира да БиХ, више од тридесет година након потписивања Дејтонског мировног споразума, и даље одржавају у статусу посљедње колоније у Европи. Сматрамо да улога високих представника мора бити враћена у Анекс 10 Дејтонског споразума, до потпуног укидања, а такозвана "бонска овлаштења", која представљају препреку унутрашњем дијалогу и један од кључних извора политичких криза у БиХ, буду одмах уклоњена из политичког живота БиХ - истакла је Цвијановић.
Додала је да је крајње је вријеме да БиХ престане бити експеримент међународног управљања и постане држава у којој се одлуке доносе искључиво демократски изабрани представници конститутивних народа на свим нивоима власти, у складу са Уставом који је дефинисан у оквирима Дејтонског споразума.
Апсолутно подржавамо напоре америчке администрације усмјерене ка реафирмацији суверенитета БиХ. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 5, 2026
Захвални смо званичницима Сједињених Америчких Држава на напорима да се афирмишу локална рјешења, унутрашњи дијалог конститутивних народа и пуна одговорност демократски изабраних…
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