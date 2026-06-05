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Након ЦИК-а и Суд БиХ ''ударио шамар'' Рами Исаку

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:00

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Након ЦИК-а и Суд БиХ ''ударио шамар'' Рами Исаку

Суд БиХ потврдио је одлуку ЦИК-а против странке Снага народа. Странка Раме Исака не може учествовати на изборима за Парламент БиХ.

Разлог је што је за овјеру наводно доставила стотине кривотворених потписа. Наводи се да су кориштени лични подаци грађана без њиховог одобрења.

Предмет је достављен Тужилаштву БиХ ради евентуалне истраге.

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ЦИК је странци дао прилику да исправи неправилности, али нови валидни потписи нису достављени. Исакова странка се жалила, али је Апелационо одјељење Суда БиХ одбило жалбу.

Странка ипак може учествовати на кантоналним изборима и изборима за Парламент ФБиХ, јер за те нивое није морала прикупљати потписе.

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Тагови :

Рамо Исак

Суд БиХ

ЦИК БиХ

Парламентарни избори

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