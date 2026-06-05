Путин: БРИКС је давно претекао Г7, та предност само расте

Аутор:АТВ
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Глобални трговински систем више није западноцентричан. Скоро половина раста глобалног БДП-а у последњих пет година долази из земаља БРИКС-а, док је удио Г7 био свега 18 одсто, саопштио је руски предсједник Владимир Путин.
- Као примјер како глобални трговински систем престаје да буде западноцентричан, напомињем да се у протеклих 25 година удио БРИКС-а у међународној трговини робом више него удвостручио - рекао је Путин током пленарне сједнице Петербуршког међународног форума.
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Допринос такозване Групе седам глобалном економском расту мањи је него код БРИКС-а, истакао је Путин.
Према његовим ријечима, улога БРИКС-а у свјетској економији расте и наставиће да се повећава.
Удио земаља БРИКС-а у глобалном БДП-у по паритету куповне моћи је око 40 одсто, а Г7 је мањи од 29 одсто, прецизирао је руски лидер.
- По овом показатељу, БРИКС је претекао Г7 још 2020. године, али његова предност расте. Према прогнозама, тај однос ће наставити да се мијења у корист БРИКС-а - примијетио је Путин.
Унутрашњи промет робе у оквиру БРИКС-а већ премашује 1 билион долара годишње, додао је Путин.
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