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Лопови дигли у ваздух банкомат, па узели паре: Драма у Атини

Аутор:

АТВ
05.06.2026 16:30

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Лопови дигли у ваздух банкомат, па узели паре: Драма у Атини
Фото: Pexels

Непознати починиоци опљачкали су, током протекле ноћи, банкомат испред једног супермаркета у Врилисији, предграђу Атине, који су преходно отворили експлозивом.

Након што су дигли банкомат у ваздух, непознате особе су успјеле да извуку касе са новцем, преноси Прототема.

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На лицу мјеста су припадници грчког Одјељења за деактивирање експлозивних средстава и полицијски службеници, који, између осталог, претражују снимке са камера у том подручју.

За сада није саопштено колико новца је украдено из банкомата.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Атина

Пљачка

банкомат

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