Лопови дигли у ваздух банкомат, па узели паре: Драма у Атини

Аутор:АТВ
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Непознати починиоци опљачкали су, током протекле ноћи, банкомат испред једног супермаркета у Врилисији, предграђу Атине, који су преходно отворили експлозивом.
Након што су дигли банкомат у ваздух, непознате особе су успјеле да извуку касе са новцем, преноси Прототема.
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На лицу мјеста су припадници грчког Одјељења за деактивирање експлозивних средстава и полицијски службеници, који, између осталог, претражују снимке са камера у том подручју.
За сада није саопштено колико новца је украдено из банкомата.
(Телеграф.рс)
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