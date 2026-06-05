Путин: Отворени смо за сарадњу са свима

Аутор:АТВ
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Предсједник Русије, Владимир Путин поручио је данас да је та земља отворена за сарадњу са свима који су за то заинтересовани.
"Свијет тренутно пролази кроз велику структурну трансформацију. Притисак на Русију остаје, али је развила нова партнерства", рекао је Путин у обраћању на пленарној сједници Међународног економског форума у Санкт Петербургу.
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Путин на пленарној сједници, присуствује и делегација Српске
Путин је поздравио представнике више од 130 земаља који учествују на Форуму, преноси РИА Новости.
"Русија и Санкт Петербург поново угошћују руководиоце водећих компанија, бизнисмене и стручњаке из више од 130 земаља како би развили пословне контакте и успоставили нове везе", рекао је Путин.
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Пленародној сједници Међународног економског форума у Санкт Петербургу присуствује и делегација Републике Српске.
(СРНА)
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