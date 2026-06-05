Фонд објавио важне вијести за дијализне пацијенте у Српској

Аутор:АТВ
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Почетком наредне седмице пацијентима на дијализи биће обезбијеђени неопходни лијекови, чиме ће бити осигуран несметан наставак терапије и отклоњен ризик од прекида у њеној доступности.
Истакнуто је ово данас на састанку руководства Фонда здравственог осигурања Републике Српске и представника Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Српске.
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Да би био обезбијеђен континуитет лијечења, из Фонда су нагласили да ће за потребе пацијената на дијализи ставити на располагање дио лијекова које је Фонд већ уговорио за снабдијевање болница и домова здравља, до окончања поступка јавне набавке и закључења нових уговора у вези са набавком неопходних лијекова.
Састанак директора Фонда здравственог осигурања Дејана Кустурића са представницима Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника одржан је поводом проблема са доступношћу појединих лијекова за пацијенте на дијализи и активности које је Фонд покренуо након што је у другој половини маја запримио захтјев за њихову централизовану набавку.
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Разговарано је о мјерама које су неопходне да би се обезбиједио континуитет терапије за пацијенте на дијализи, с обзиром да пацијентима у појединим дијализним центрима нису биле доступне потребне количине појединих лијекова који се користе у дијализном третману.
Из Фонда је саопштено да су накнадно укључени у процес рјешавања питања централизоване набавке лијекова за пацијенте на дијализи, и то након што су од Завода за дијализу добили техничку спецификацију у вези са лијековима које је потребно набавити.
Фонд је одмах предузео све активности да би се обезбиједила континуирана терапија и избјегао било какав прекид у доступности лијекова за пацијенте.
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С обзиром на то да Закон о јавним набавкама БиХ за ову врсту поступка прописује рокове од најмање 45 дана, Фонд се није задржао искључиво на спровођењу законске процедуре, већ је паралелно радио на проналажењу рјешења која ће омогућити да пацијенти ни у једном тренутку не остану без неопходне терапије до окончања поступка јавне набавке, додаје се у саопштењу.
Из Фонда подсјећају да је ријеч о набавци значајне финансијске вриједности која се финансира средствима обавезног здравственог осигурања, због чега је Фонд обавезан да поступак проведе у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, уз поштовање принципа законитости, транспарентности и једнаког третмана свих потенцијалних понуђача, преноси "Срна".
Представници Удружења поздравили су активности Фонда и исказали очекивање да ће поступак јавне набавке бити окончан у законом предвиђеним роковима.
Они су указали и на остале проблеме са којима се суочавају након промјена у организацији рада дијализних центара.
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