Русија направила вакцину против новог соја еболе

Аутор:АТВ
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У Русији је направљена вакцина против новог соја еболе и још је потребно да се тестира, изјавио је руски министар здравља Михаил Мурашко.
"Институт `Гамалеја` раније је направио вакцину за превенцију ебола грознице и ми је имамо. Појавом новог соја, наше колеге су адаптирале вакцину и она је сада доступна као производ", рекао је Мурашко на маргинама Међународног економског форума у Санкт Петербургу.
Он је истакао да вакцина сада треба да прође кроз неколико фаза тестирања и додао да ебола тренутно не представља пријетњу Русији.
Ебола грозница је акутна заразна болест коју изазива филовирус.
Симптоми укључују грозницу, слабост, бол у мишићима, главобољу, бол у грлу, бол у стомаку, повраћање, дијареју, осип и, у неким случајевима, крварење.
Раније је Свјетска здравствена организација прогласила епидемију еболе у Демократској Републици Конго и Уганди ванредном ситуацијом по јавно здравље од међународног значаја.
Сој еболе бундибугио шири се у овим земљама, а број сумњивих случајева премашио је 900, укључујући 101 потврђен, наводи Спутњик.
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