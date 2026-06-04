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Русија направила вакцину против новог соја еболе

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:03

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Вакцина
Фото: pexels/Anna Shvets

У Русији је направљена вакцина против новог соја еболе и још је потребно да се тестира, изјавио је руски министар здравља Михаил Мурашко.

"Институт `Гамалеја` раније је направио вакцину за превенцију ебола грознице и ми је имамо. Појавом новог соја, наше колеге су адаптирале вакцину и она је сада доступна као производ", рекао је Мурашко на маргинама Међународног економског форума у ​​Санкт Петербургу.

Он је истакао да вакцина сада треба да прође кроз неколико фаза тестирања и додао да ебола тренутно не представља пријетњу Русији.

Ебола грозница је акутна заразна болест коју изазива филовирус.

Симптоми укључују грозницу, слабост, бол у мишићима, главобољу, бол у грлу, бол у стомаку, повраћање, дијареју, осип и, у неким случајевима, крварење.

Раније је Свјетска здравствена организација прогласила епидемију еболе у ​​Демократској Републици Конго и Уганди ванредном ситуацијом по јавно здравље од међународног значаја.

Сој еболе бундибугио шири се у овим земљама, а број сумњивих случајева премашио је 900, укључујући 101 потврђен, наводи Спутњик.

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

вакцинација

Русија

научници

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