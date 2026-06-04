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Свечано отворен Театар фест "Петар Кочић": Празник културе у Бањалуци

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:52

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Театар фест, Бањалука
Фото: Срна

У Народном позоришту Републике Српске вечерас је свечано отворен Театар фест "Петар Кочић", манифестација која траје већ 28 година.

Театар је отворила првак Народног позоришта, глумица Николина Фригановић која је поручила да јој је част што је члан ове установе културе која већ скоро три деценије улаже огроман труд и љубав за овај фестивал.

Директор Народног позоришта Републике Српске Дијана Грбић поручила је да ће публика уживати у квалитетним представама које је изабрао селектор фестивала Жељко Стјепановић.

"Овогодишњи слоган Театар феста је `Од игре до сигурне куће - и нешто више од тога`. Позориште о свим проблемима треба да говори отворено и са мисијом да утиче на појединца и друштво у цјелини. Управо због тога смо довели представе које говоре о проблемима чије нас посљедице све чешће подсјећају на то да је крајње вријеме за корјените промјене, а то је положај жене и очекивања која су јој наметнута од рођења", истакла је Грбићева на отварању Театар феста.

Театар фест "Петар Кочић" одржава се уз подршку Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе, те под покровитељством Кабинета предсједника Републике Српске у чије име се присутнима обратила вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Култура није само израз умјетничког стваралаштва већ један од најважнијих стубова идентитета Републике Српске. Поносни смо на наше умјетнике који су међу најбољим амбасадорима Републике Српске. Институције Српске улажу у културу свјесни да то улагање није трошак већ улагање у идентитет, самопоуздање и духовну снагу аншег народа", нагласила је Тришић Бабић.

Театар фест почео је извођењем прве такмичарске представе "Певање и ћутање Софке Николић", у продукцији Градског позоришта "Семберија" из Бијељине.

Наредних дана публика у Народном позоришту Републике Српске имаће прилику да погледа и остале такмичарске представе: "Игра" - Позоришта "Бошко Буха", "Уна"

- Звездара театра, "Боливуд" – Градског позоришта Подгорица, "Госпа Нола" - Српског народног позоришта и "Сигурна кућа" – ГДК "Гавела" из Загреба.

На свечаном затварању, у част награђених, биће изведена представа "Мартин удио" националног театра Српске.

Пратећи програм овогодишњег фестивала почео је раније програмом "Народно са народом", у оквиру којег учествују три позоришта са пет представа у 13 локалних заједница Републике Српске.

Народно позориште Републике Српске је од 1998. године домаћин и организатор Театар феста "Петар Кочић" на којем гостују најбоље представе позоришта из окружења.

Народно позориште Републике Српске је већ традиционално са Театар фестом "Петар Кочић" увело Бањалуку и Републику Српску у ред израслих позоришних центара на који се, са све већим поштовањем, гледа у региону и ближем окружењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Театар фест "Петар Кочић"

Бањалука

Народно позориште РС

Република Српска

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