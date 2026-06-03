Илићева позвала средњошколце из Српске да се пријаве на Љетну школу филма 2026.

Аутор:АТВ
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Почиње Четврта љетна школа филма у Прњавору - јединствена прилика да средњошколци из Републике Српске упознају начин како то настаје филм, од прве идеје до коначне реализације. Директор Аудио-визуелног центра Републике Српске, Ања Илић позвала је све оне који воле филм, приче и глуму да се пријаве на Љетну школу филма 2026.
"Позивам све средњошколце из Републике Српске који воле филм, приче, фотографију, писање, глуму или једноставно желе да науче нешто ново, да се пријаве на Четврту љетну школу филма у Прњавору. Ово је јединствена прилика да из прве руке упознају како настаје један филм – од прве идеје и развоја приче, преко писања сценарија и снимања, па све до монтаже и финалног производа", поручила је директор Аудио-визуелног центра Републике Српске, Ања Илић.
Посебна вриједност ове школе је што полазници не уче само теорију, већ активно учествују у стварању краткометражног филма, како тврди Илићева, те на крају могу да виде конкретан резултат свог рада.
"Управо тај процес је за многе младе људе био пресудан да открију своје таленте и интересовања. Поносни смо што су се бројни полазници претходних школа касније одлучили за студије на умјетничким факултетима и професионално усавршавање у областима филма и аудио-визуелних умјетности. Са младима ће и ове године радити врхунски ментори са Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, који својим знањем и искуством пружају снажну подршку учесницима и помажу им да своје идеје претворе у филмске приче", рекла је Илићева, те додаје:
"Посебно нас радује што ће гост овогодишње школе бити редитељ Рашо Андрић, аутор филмова „Кад порастем бићу Кенгур“ и „Лето када сам научила да летим“, који је посебно близак млађој публици. Ријеч је о једном од најзначајнијих регионалних редитеља, чије ће присуство и рад са полазницима бити велико искуство и инспирација за све учеснике".
Посебну захвалност, Илићева је упутила Граду Прњавору који је ове године препознао значај овог пројекта и показао спремност да буде домаћин младим људима из цијеле Републике Српске. Захваљујући подршци Града, за све учеснике обезбијеђени су смјештај и исхрана, што омогућава да школа буде у потпуности бесплатна.
Љетна школа филма биће одржана од 17. до 27. августа у Прњавору, а позив за пријаве је отворен до 11. јуна.
"Очекујемо велики број пријава и радујемо се новој генерацији младих филмских стваралаца који ће заједно са нама истраживати овогодишњу тему – 'Додир'", поручује Илић.
Овогодишња тема школе је 'Додир', а како наводи даље, жеља им је да већ кроз пријавни процес уоче креативност и начин размишљања младих људи. Зато кандидати, уз пријаву, треба да доставе мотивационо писмо у којем ће објаснити зашто желе да буду дио школе, препоруку одјељењског старјешине, као и једноминутни видео-снимак у којем ће се представити и укратко испричати какву би филмску причу на задату тему вољели да развијају.
"Не тражимо професионалне радове – важно нам је да видимо идеју, искрену мотивацију и жељу за учењем", закључила је Илићева.
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