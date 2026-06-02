Изненада преминуо познати глумац

02.06.2026 19:18

Звијезда серије „Твин Пикс" Овејн Рис Дејвис, преминуо је изненада.

Тужну вијест је објавио његов брат Родри на Инстаграму.

Родри је додао да је „невјероватно поносан“ на свог брата и навео да „породица зна да ће овај губитак осјетити многи људи и да их тјеши сазнање колико је био вољен“. Брат глумца је рекао да постоје „питања која остају без одговора у вези са околностима његове смрти“, али је замолио за приватност.

Дејвис је био најпознатији по улози агента Вилсона у римејку серије Твин Пикс, оживљавању хит серије из 1990-их од стране Дејвида Линча и Марка Фроста, које је емитовано 2017. године.

Такође се појавио у „Нетфликсовој" научнофантастичној драми ОА, у којој глуме Брит Марлинг и Џејсон Ајзакс, као и у филму Алиса кроз огледало и хорор сатири Водич за живот серијског убице.

У саопштењу на Инстаграм страници серије Твин Пикс објављено је: „Наше мисли су са његовом породицом, пријатељима и свима онима који су га познавали и вољели уз додатни опроштај: „Хвала вам што сте дио свијета Твин Пикса, агенте Вилсоне".

И Велшко национално позориште је одало почаст саопштењем у којем се наводи: „Овејн је био изузетан таленат чији је рад обогатио велшко позориште и филм, а чији ће допринос сценским умјетностима памтити публика, колеге и пријатељи. Његова страст, креативност и посвећеност занату оставили су трајан утицај на културни живот Велса".

(Телеграф.рс)

