Изненада преминуо познати глумац

Звијезда серије „Твин Пикс" Овејн Рис Дејвис, преминуо је изненада.
Тужну вијест је објавио његов брат Родри на Инстаграму.
Родри је додао да је „невјероватно поносан“ на свог брата и навео да „породица зна да ће овај губитак осјетити многи људи и да их тјеши сазнање колико је био вољен“. Брат глумца је рекао да постоје „питања која остају без одговора у вези са околностима његове смрти“, али је замолио за приватност.
Дејвис је био најпознатији по улози агента Вилсона у римејку серије Твин Пикс, оживљавању хит серије из 1990-их од стране Дејвида Линча и Марка Фроста, које је емитовано 2017. године.
Такође се појавио у „Нетфликсовој" научнофантастичној драми ОА, у којој глуме Брит Марлинг и Џејсон Ајзакс, као и у филму Алиса кроз огледало и хорор сатири Водич за живот серијског убице.
У саопштењу на Инстаграм страници серије Твин Пикс објављено је: „Наше мисли су са његовом породицом, пријатељима и свима онима који су га познавали и вољели уз додатни опроштај: „Хвала вам што сте дио свијета Твин Пикса, агенте Вилсоне".
И Велшко национално позориште је одало почаст саопштењем у којем се наводи: „Овејн је био изузетан таленат чији је рад обогатио велшко позориште и филм, а чији ће допринос сценским умјетностима памтити публика, колеге и пријатељи. Његова страст, креативност и посвећеност занату оставили су трајан утицај на културни живот Велса".
(Телеграф.рс)
