Почео "Бањалука лејдис опен": Сара Микача сигурна на старту

Аутор:АТВ
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Сара Микача игра најбољу сезону у својој каријери. Након сјајних игара на Болу, млада Бањалучанка тријумфално је започела и ИТФ турнир у родном граду, а у првом колу побиједила је словеначку представницу Кају Најзер са 7:5, 7:6.
Пласман у полуфинале турнира на Болу и ренкинг каријере велики су вјетар у леђа за Сару, која је ове године искуснија и за наступ на "Били Џин Кинг" купу у Бањалуци.
ИТФ турнир "Бањалука Лејдис опен" одржава се по 12. пут, а ове године пристигле су 64 играчице из 32 земље.
Бањалука ће у јуну бити у знаку тениса пошто већ идуће седмице почиње и јуниорски ИТФ турнир, на којем се такође очекује долазак сјајних играча.
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