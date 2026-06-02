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Почео "Бањалука лејдис опен": Сара Микача сигурна на старту

Аутор:

АТВ
02.06.2026 19:59

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тенисерка Сара Микача
Фото: АТВ

Сара Микача игра најбољу сезону у својој каријери. Након сјајних игара на Болу, млада Бањалучанка тријумфално је започела и ИТФ турнир у родном граду, а у првом колу побиједила је словеначку представницу Кају Најзер са 7:5, 7:6.

Пласман у полуфинале турнира на Болу и ренкинг каријере велики су вјетар у леђа за Сару, која је ове године искуснија и за наступ на "Били Џин Кинг" купу у Бањалуци.

ИТФ турнир "Бањалука Лејдис опен" одржава се по 12. пут, а ове године пристигле су 64 играчице из 32 земље.

Бањалука ће у јуну бити у знаку тениса пошто већ идуће седмице почиње и јуниорски ИТФ турнир, на којем се такође очекује долазак сјајних играча.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука лејдис опен

Сара Микача

тенис

Бањалука

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