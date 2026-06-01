Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Парагвајски тенисер Адолфо Ванијел Ваљехо пола зарађеног новца на Ролан Гаросу мораће да да на казне.
Ваљехо је кажњен због сексистичких коментара послије меча другог кола са Моизом Куамеом.
Атмосфера на трибинама је била напета, навијачи су често били бучнији и неприкладнији него обично.
"Овакву врсту мечева треба мушкарци да суде. Тешко је женама да раде то", рекао је Ваљехо.
Директорка Ролан Гароса Амели Морезмо каже да је Ваљехо кажњен са 65.000 евра, што је највећа казна у историји турнира.
За пласман у другу рунду Ваљехо је зарадио 130.000 евра.
Иначе, тај меч против Куамеа је изгубио са 3-2 послије скоро пет сати борбе.
Dani Vallejo ha recibido la MAYOR MULTA de la historia de #RolandGarros.— José Morón (@jmgmoron) June 1, 2026
La multa recibida es de 65.000 EUROS 💰
Todo por sus palabras diciendo que su partido debió haberlo arbitrado un hombre, y no una mujer, para controlar mejor a la grada. pic.twitter.com/z3VvQXAtOs
