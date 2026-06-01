Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

АТВ
01.06.2026 16:22

Дани Ваљехо на Ролан Гаросу 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Парагвајски тенисер Адолфо Ванијел Ваљехо пола зарађеног новца на Ролан Гаросу мораће да да на казне.

Ваљехо је кажњен због сексистичких коментара послије меча другог кола са Моизом Куамеом.

Атмосфера на трибинама је била напета, навијачи су често били бучнији и неприкладнији него обично.

"Овакву врсту мечева треба мушкарци да суде. Тешко је женама да раде то", рекао је Ваљехо.

Директорка Ролан Гароса Амели Морезмо каже да је Ваљехо кажњен са 65.000 евра, што је највећа казна у историји турнира.

За пласман у другу рунду Ваљехо је зарадио 130.000 евра.

Иначе, тај меч против Куамеа је изгубио са 3-2 послије скоро пет сати борбе.

