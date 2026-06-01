Никад луђи Ролан Гарос: Елиминисани Руд и Рубљов

Руски тенисер Андеј Рубљов завршио је такмичење у осмини финала Ролан Гароса.
Скоро сви фаворити су елиминисани са Ролан Гароса, нема више људи попут Јаника Синера, Новака Ђоковића, Каспера Руда, Данила Медведева, Алекса де Минора, Тејлора Фрица...
Нема више ни Андреја Рубљова на овом турниру. Њега је у недјељу увече елиминисао Јакуб Меншик послије велике борбе са 3-2 у сетовима.
Меч је трајао 3 сата и 41 минут, а по сетовима било је 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.
Меншик је сјајно почео овај дуел и одмах у другом гему направио брејк, што му је и донијело шансу да освоји први сет и то је искористио, па је у сљедећем виђена љута борба.
Преко сат времена је трајало надмудривање Рубљова и Меншика, а Чех је послије тај-брејка повео са 2-0 и то је био знак да се Рубљов пробуди.
Рус је за сат времена и 14 минута успео да освоји следећа два сета, да дозволи Меншику укупно шест гемова у том периоду и режира праву драму у Паризу.
Ипак, 27. играч планете је био ријешен да оде у четвртфинале. У посљедњем, петом сету, направио је кључан брејк у осмом гему, повео 5:3 и онда спречио двије брејк лопте Рубљову па остварио велику побједу.
Бразилски тенисер Жоао Фонсека пласирао се у четвртфинале Ролан Гароса пошто је побиједио двоструког финалисту Каспера Руда у четири сета 7:5, 7:6(10:8), 5:7, 6:2.
Пошто је елиминисао Новака Ђоковића после 2:0 у сетовима за Србина, Бразилац је избацио још једног играча који је играо финала на париској шљаци. Додуше, за разлику од Ђоковића Норвежанин није побеђивао у тим финалима, али ни два изгубљена финала нису мала ствар.
А шта рећи о 19-годишњем Бразилцу? Он је у два дана избацио другог и трећег фаворита за освајање Ролан Гароса послије сензационалне елиминације Синера. Сада се о њему мора говорити као озбиљном кандидату за париски трон, а биће занимљиво како ће одреаговати у наредном сусрету против годину дана старијег Меншика.
Против Руда Фонсека је показао исте оне атрибуте као и против Ђоковића. Нема проблема да нападне, није узмицао, знао је и да преживи неке ситуације, попут три сет лопте Руда у тај-брејку другог сета. На крају је тај тај-брејк добио 10:8 за 2:0. Додуше, имао је и пад, у финишу трећег сета када је Норвежанин успео да извуче тај сет и уведе га у четврти. Али на крају Фонсека ипак није дозволио да му се догоди оно што је он урадио Ђоковићу и у четвртом сету је готово прегазио Каспера Руда .
Фонсека ће у четвртфиналу играти против Јакуба Меншика.
