Сабаленка: "Жао ми је Синера"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка жали што је Јаник Синер елиминисан са Ролан Гароса.
Синер је неочекивано испао у другом колу од Хуана Мануела Серундола, након пет сетова и великих физичких проблема.
"Било ми га је јако жао. Увијек навијам за Јаника, било је прилично болно видјети га како пати", рекла је Сабаленка и додала:
"Била сам увјерена да ће побиједити, све до посљедње лопте, очекивала сам то. Нисам уопште размишљала о свом распореду или кад ћу играти. Ако меч почне касније, у реду. Само сам се бринула да неће моћи да заврши меч".
Синеру слиједи одмор и припрема за Вимблдон.
"Оно што му се догодило је тужно, али сам увјерена да ће се вратити још јачи. Сад је вријеме да се опорави, одмори и буде спреман за сезону на трави. Штета је што тако рано напушта турнир", каже Сабаленка.
Сабаленка је дошла до осмине финала, где је чека Наоми Осака, преноси Б92
