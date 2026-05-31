Сабаленка: "Жао ми је Синера"

Аутор:

АТВ
31.05.2026 17:41

Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује током меча другог кола женског сингла против Елсе Жакмо из Француске на тениском турниру Ролан Гарос у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка жали што је Јаник Синер елиминисан са Ролан Гароса.

Синер је неочекивано испао у другом колу од Хуана Мануела Серундола, након пет сетова и великих физичких проблема.

"Било ми га је јако жао. Увијек навијам за Јаника, било је прилично болно видјети га како пати", рекла је Сабаленка и додала:

"Била сам увјерена да ће побиједити, све до посљедње лопте, очекивала сам то. Нисам уопште размишљала о свом распореду или кад ћу играти. Ако меч почне касније, у реду. Само сам се бринула да неће моћи да заврши меч".

Синеру слиједи одмор и припрема за Вимблдон.

"Оно што му се догодило је тужно, али сам увјерена да ће се вратити још јачи. Сад је вријеме да се опорави, одмори и буде спреман за сезону на трави. Штета је што тако рано напушта турнир", каже Сабаленка.

Сабаленка је дошла до осмине финала, где је чека Наоми Осака, преноси Б92

Арина Сабаленка

Јаник Синер

Ролан Гарос 2026

турнир

тенис

Вимблдон

