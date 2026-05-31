Нешто другачије на вашем столу: Припремите пуњени запечени кромпири

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ако тражите једноставно, али изузетно укусно јело које може послужити и као прилог и као самостални оброк, запечени кромпири пуњени гљивама и сиром одличан су избор.
Хрскави споља, а мекани и сочни изнутра, идеално се уклапају уз јела с месом или као топло предјело које ће одушевити госте.
Састојци за кромпири:
- 4 већа кромпира
- 250 грама свјежих гљива по избору
- 1 главица лука
- 1 режањ бијелог лука
- 100 грама пилећих прса
- 100 грама тврдог сира
- 2 кашике маслиновог уља
Додатно:
- 50 грама свјежег или фета сира
- свјежи млади лук
- со и свјеже мљевени бибер
- кисело врхње
Припрема:
Кромпире добро оперите и пеците цијеле у рерни загријаној на 200 °Ц око 40 минута, док не омекшају. Након печења их преполовите и пажљиво издубите средину, остављајући око 1 цм руба. Издубљени дио сачувајте за надјев, преноси Кликс
На тави загријте маслиново уље, додајте ситно сјецкани лук и пржите док не постане стакласт. Убаците гљиве и пржите док не испаре вишак течности и лагано не порумене. Затим додајте пилећа прса нарезана на тракице и кратко пропржите. У смјесу додајте издубљени дио крумпира, уситњен вилицом, бијели лук, половину нарибаног сира те зачините сољу и бибером.
Кромпире напуните припремљеним надјевом, поспите остатком сира и вратите у рерну на још 10–15 минута, док се сир не отопи и добије златну корицу.
Готове кромпире поспите фета сиром или свјежим сиром, додајте насјецкани млади лук и послужите уз кисело врхње.
Пријатно!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму