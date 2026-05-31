Нешто другачије на вашем столу: Припремите пуњени запечени кромпири

31.05.2026 18:09

Ако тражите једноставно, али изузетно укусно јело које може послужити и као прилог и као самостални оброк, запечени кромпири пуњени гљивама и сиром одличан су избор.

Хрскави споља, а мекани и сочни изнутра, идеално се уклапају уз јела с месом или као топло предјело које ће одушевити госте.

Састојци за кромпири:

- 4 већа кромпира

- 250 грама свјежих гљива по избору

- 1 главица лука

- 1 режањ бијелог лука

- 100 грама пилећих прса

- 100 грама тврдог сира

- 2 кашике маслиновог уља

Додатно:

- 50 грама свјежег или фета сира

- свјежи млади лук

- со и свјеже мљевени бибер

- кисело врхње

Припрема:

Кромпире добро оперите и пеците цијеле у рерни загријаној на 200 °Ц око 40 минута, док не омекшају. Након печења их преполовите и пажљиво издубите средину, остављајући око 1 цм руба. Издубљени дио сачувајте за надјев, преноси Кликс

На тави загријте маслиново уље, додајте ситно сјецкани лук и пржите док не постане стакласт. Убаците гљиве и пржите док не испаре вишак течности и лагано не порумене. Затим додајте пилећа прса нарезана на тракице и кратко пропржите. У смјесу додајте издубљени дио крумпира, уситњен вилицом, бијели лук, половину нарибаног сира те зачините сољу и бибером.

Кромпире напуните припремљеним надјевом, поспите остатком сира и вратите у рерну на још 10–15 минута, док се сир не отопи и добије златну корицу.

Готове кромпире поспите фета сиром или свјежим сиром, додајте насјецкани млади лук и послужите уз кисело врхње.

Пријатно!

