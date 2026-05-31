Милан Лазаревић најбољи косац на "Озренској косидби"

АТВ
31.05.2026 16:14

Фото: Srna

Милан Лазаревић из Какмужа код Петрова освојио је прво мјесто на првој "Озренској косидби", коју је организовало Културно-умјетничко друштво "Какмуж" с циљем очувања традиције, старих заната и обичаја озренског краја.

Лазаревић је био највјештији у надметању за титулу најбољег косца на којем је учествовало 10 такмичара са Озрена, саопштено је из Општинске управе Петрово.

Начелник општине Озрен Петковић рекао је да манифестација представља вриједан повратак у прошлост и младост већине учесника.

"Подсјетила нас је на вријеме када смо се много више дружили, када је било више пјесме, смијеха и разоноде, иако су послови били тешки и захтијевали велики физички труд", изјавио је Петковић, преноси Срна.

Он је захвалио КУД-у "Какмуж" за труд који улажу у очување традиције, старих обичаја и свега онога што је некада било препознатљиво за Озрен и његове људе.

Организатори су најавили да ће "Озренска косидба" бити традиционална.

Манифестација је окупила бројне учеснике и посјетиоце, подсјећајући на времена када су се пољопривредни послови обављали ручно, а рад на њивама био прилика за дружење, пјесму и заједништво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

