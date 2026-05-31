Возачи опрез! Појачан саобраћај на границама

На више граничних прелаза према Хрватској појачан је саобраћај и дуго се чека, а на прелазу Градина од поднева па до поноћи забрањен је саобраћај за сва теретна возила која превозе робу.
Фреквенција возила је појачана на прелазима Градишка, Брод, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Изачић, Велика Кладуша, Свилај и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута
На граничном прелазу Доња Градина због увођења новог система у Хрватској данас од 12.00 часова па све до поноћи забрањен је саобраћај за теретна возила која превозе робу. Празна теретна возила могу да саобраћају, пише Срна.
