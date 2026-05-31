Возачи опрез! Појачан саобраћај на границама

АТВ
31.05.2026 12:31

Градишка граница
Фото: AMSRS

На више граничних прелаза према Хрватској појачан је саобраћај и дуго се чека, а на прелазу Градина од поднева па до поноћи забрањен је саобраћај за сва теретна возила која превозе робу.

Фреквенција возила је појачана на прелазима Градишка, Брод, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Изачић, Велика Кладуша, Свилај и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута

На граничном прелазу Доња Градина због увођења новог система у Хрватској данас од 12.00 часова па све до поноћи забрањен је саобраћај за теретна возила која превозе робу. Празна теретна возила могу да саобраћају, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

