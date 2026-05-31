Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Командант Јужне команде САД-а Френсис Џ. Донован састао се у петак са високим кубанским војним званичницима на ободу поморске базе Гвантанамо, ради разговора о безбједносним питањима.
Донован је разговарао са генералом кубанске армије Робертом Легром Сотолонгом, првим замјеником министра и начелником Генералштаба, као и са другим високим војним званичницима Кубе.
Јужна команда САД-а навела је на мрежи Икс да је ријеч о „краткој размјени мишљења о питањима оперативне безбједности“.
Амерички генерал је потом извршио процјену безбједности периметра поморске базе и са званичницима базе разговарао о заштити снага, безбједности припадника војске и њихових породица, као и о оперативној спремности.
Овај сусрет представља ријетку директну размјену између оружаних снага двије земље.
Састанку је претходила посјета америчке делегације Хавани, коју је предводио директор ЦИА-е Џон Ретклиф.
Током тих разговора обје стране су разматрале међусобне односе и безбједносну сарадњу.
У ширем контексту, Куба се суочава са озбиљним недостатком горива и честим нестанцима струје откако су Сједињене Америчке Државе 30. јануара увеле нафтни ембарго.
Државни секретар Марко Рубио раније је покушавао да негира постојање ембарга, иако извршна уредба коју је Доналд Трамп потписао 29. јануара предвиђа америчке царине за сваку земљу „која директно или индиректно продаје или на други начин испоручује било какву нафту Куби“.
Кубански министар спољних послова Бруно Родригез Париља рекао је прошле седмице на отвореној дебати Савјета безбједности УН да потези Вашингтона подривају међународни мир и безбједност и представљају „чин рата“ кроз енергетску блокаду, преноси Б92.
