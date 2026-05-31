"30 од 30 поена": Трамп саопштио да је остварио максималан резултат на когнитивном тесту

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да су резултати његовог систематског прегледа, изузетно добри, наводећи да је на когнитивном тесту постигао максималан резултат од 30 од 30 поена, што је описао као показатељ "екстремне интелигенције".
"Резултати мог прегледа, обављеног у Војномедицинском центру 'Волтер Рид', и управо објављени, били су изузетно добри. За разлику од других америчких предсједника, од којих ниједан никада није положио одобрен, тежак когнитивни тест, ја сам остварио савршен резултат 30 од 30, што се сматра 'екстремном интелигенцијом'. Да ли су демократе заиста изненађене?", рекао је Трамп.
Према његовим ријечима, ово је четврти тест који је урадио, додајући да би сваки предсједник и потпредсједник требало да полаже тешке когнитивне тестове.
"Сви су били савршени или 120 тачних одговора од 120 постављених питања. Веома је ријетко да неко добије савршен резултат, посебно када се то постигне четири пута заредом. Сви људи који се кандидују за предсједника и потпредсједника требало би да буду приморани да полажу тешке когнитивне тестове. Конгрес и демократе би то требало да захтијевају", закључио је он.
Љекар америчког предсједника Доналда Трампа, др Шон Барбабела, изјавио је да је предсједник у одличном здравственом стању, наводи се у меморандуму Бијеле куће објављеном у петак, у којем се додаје да је код Трампа и даље присутан благи оток поткољенице и да има бенигне модрице на рукама.
Барбабела је у меморандуму навео да је Трамп у одличном здравственом стању, са снажном срчаном, плућном, неуролошком и општом физичком функцијом, преносе медији.
"Предсједник Трамп је потпуно способан да обавља све дужности врховног команданта и шефа државе", истакао је Барбабела.
Меморандум је објављен након Трампове посјете Националном војно-медицинском центру "Волтер Рид", а у њему се наводи да је забиљежен напредак у односу на прошлу годину када је ријеч о благом отоку поткољенице.
У документу се додаје да су модрице на рукама уобичајене и бенигне, као и да су повезане са мањом иритацијом меког ткива усљед честог руковања и употребе аспирина у оквиру кардиоваскуларне превенције.
Међутим, није наведен разлог дерматолошког третмана којем је Трамп био подвргнут у марту због промјена на врату, нити је прецизирано да ли је након октобра прошле године поново обавио преглед магнетном резонанцом.
Трамп, који ће у јуну напунити 80 година, често истиче да је физички спремнији и енергичнији од свог претходника, бившег предсједника САД Џо Бајдена, који је функцију напустио прошле године у 82. години, након вишемјесечних спекулација о његовој способности да обавља предсједничку дужност.
