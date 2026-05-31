Хаос у Француској након побједе ПСЖ-а: Три особе повријеђене, више од 400 ухапшено

Три особе су повријеђене, од којих један полицајац током нереда које су изазвали навијачи фудбалског клуба Пари Сен Жермен на улицама Париза након побједе свог тима у финалу Лиге шампиона против лондонског Арсенала.
Према подацима полиције, током навијачких нереда у Француској је ухапшено укупно 416 људи, укључујући 283 у Паризу.
Према тврдњама неименованог полицијског извора, једна жена је доживела срчани удар и медицински је збринута, а друга жена је повријеђена ножем код париског Трга Републике у 11. арондисману, преноси Фигаро.
Министар унутрашњих послова Француске Лоран Нуњез објавио је да је седам полицајаца повређено након победе ПСЖ-а у Лиги шампиона у суботу. Један од њих је тешко повређен након пада у Ажену (Лот е Гарон), где је такође дошло до сукоба.
Припадници полиције су нападани у неколико делова француске престонице у којој је слободе лишено 80 изгредника, а око 20.000 људи окупило на Јелисејским пољима уз присуство великог броја припадника снага безбедности, потврдио је неименовани полицијски извор и додао да је осујећено неколико покушаја пљачке у 8. арондисману.
Како наводи Фигаро поред полиције на париске улице су распоређени и припадници елитне, високо мобилне јединице Републиканског безбедносног тијела.
Поред тога, у близини стадиона Парк принчева, полиција је успела да обузда гомилу од око 1.000 навијача, а потом је уклонила барикаде од бицикала које су ту биле постављене.
У Греноблу је такође било неколико инцидената и пљачки у продавницама ЈД Спортс, Фоот Лоцкер и Лацосте које се налазе у центру града, а према тврдњама полиције лопови су ухапшени.
Нереди навијача су пријављени у Дјепу, гдје су се послије утакмице чули топовски удари и запаљене су канте за смеће.
У Клермон Ферану, на Тргу Жод, у самом центру града избили су сукоби између стотинак младих навијача и полиције.
Фудбалери Пари Сен Жермена одбранили су титулу првака Европе, пошто су вечерас у Будимпешти у финалу Лиге шампиона послије пенала побиједили Арсенал резултатом 4:3, а током 120 минута било је 1:1.
