Хаос у Француској након побједе ПСЖ-а: Три особе повријеђене, више од 400 ухапшено

31.05.2026 07:59

Фото: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Три особе су повријеђене, од којих један полицајац током нереда које су изазвали навијачи фудбалског клуба Пари Сен Жермен на улицама Париза након побједе свог тима у финалу Лиге шампиона против лондонског Арсенала.

Према подацима полиције, током навијачких нереда у Француској је ухапшено укупно 416 људи, укључујући 283 у Паризу.

Нереди након финала ЛШ
Према тврдњама неименованог полицијског извора, једна жена је доживела срчани удар и медицински је збринута, а друга жена је повријеђена ножем код париског Трга Републике у 11. арондисману, преноси Фигаро.

Министар унутрашњих послова Француске Лоран Нуњез објавио је да је седам полицајаца повређено након победе ПСЖ-а у Лиги шампиона у суботу. Један од њих је тешко повређен након пада у Ажену (Лот е Гарон), где је такође дошло до сукоба.

Припадници полиције су нападани у неколико делова француске престонице у којој је слободе лишено 80 изгредника, а око 20.000 људи окупило на Јелисејским пољима уз присуство великог броја припадника снага безбедности, потврдио је неименовани полицијски извор и додао да је осујећено неколико покушаја пљачке у 8. арондисману.

Како наводи Фигаро поред полиције на париске улице су распоређени и припадници елитне, високо мобилне јединице Републиканског безбедносног тијела.

Поред тога, у близини стадиона Парк принчева, полиција је успела да обузда гомилу од око 1.000 навијача, а потом је уклонила барикаде од бицикала које су ту биле постављене.

У Греноблу је такође било неколико инцидената и пљачки у продавницама ЈД Спортс, Фоот Лоцкер и Лацосте које се налазе у центру града, а према тврдњама полиције лопови су ухапшени.

Нереди навијача су пријављени у Дјепу, гдје су се послије утакмице чули топовски удари и запаљене су канте за смеће.

У Клермон Ферану, на Тргу Жод, у самом центру града избили су сукоби између стотинак младих навијача и полиције.

Фудбалери Пари Сен Жермена одбранили су титулу првака Европе, пошто су вечерас у Будимпешти у финалу Лиге шампиона послије пенала побиједили Арсенал резултатом 4:3, а током 120 минута било је 1:1.

Финале Лиге шампиона

Арсенал ПСЖ финале

ПСЖ

Париз

Француска

нереди

Навијачи

