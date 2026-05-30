Logo
Large banner

Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

Аутор:

АТВ
30.05.2026 16:01

Коментари:

4
Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли
Фото: Tanjug / AP / Rudolf Karancsi-Albert

Главни град Мађарске преплавиле су хиљаде присталица Арсенала и Париз Сен Жермена уочи вечерашњег спектакуларног окршаја у финалу Лиге шампиона.

Како би се осигурао ред у и око Пушкаш арене, али и широм градских улица, власти су ангажовале око 4.000 полицајаца који ће покушати да спријече евентуалне навијачке нереде.

Нажалост, прве тензије и физички сукоби између супротстављених табора забиљежени су већ током протекле ноћи. На снимцима доступним на друштвеним мрежама може се видјети жестока туча навијача Арсенала и Париз Сен Жермена.

Локалне службе посебно страхују од доласка близу 10.000 навијача без купљених улазница, чија је једина намјера да буду што ближе стадиону.

Предвиђа се да ће до самог почетка сусрета у Будимпешту пристићи невјероватних 45.000 гостију, што је покренуло највећу полицијску операцију у историји овог града.

Опсежне безбједносне припреме за овај елитни фудбалски догађај започеле су још прије годину дана кроз детаљно планирање.

Мађарске власти су блиско сарађивале са колегама из Лондона и Париза како би размијениле кључне информације.

Поред тога, делегација из Будимпеште је прошле године боравила у Минхену како би уживо анализирала тамошње безбједносне протоколе и организацију финалне утакмице.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Финале Лише шампиона

Арсенал

ПСЖ

фудбалер

Будимпешта

Навијачи

Арсенал ПСЖ финале

Лига шампиона

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ

Фудбал

Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ

1 ч

0
Менаџер Ливерпула Арне Слот стоји током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.

Фудбал

Арне Слот добио отказ у Ливерпулу

3 ч

0
Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.

Фудбал

Спектакл почиње у 18:00 - ПСЖ и Арсенал за титулу

8 ч

2
Душан Влаховић (9) из Јувентуса бори се за лопту током фудбалске утакмице Серије А између Торина и Јувентуса на Олимпијском стадиону у Торину, Италија, у недјељу, 24. маја 2026. године.

Фудбал

"Јувентус предуго чека правог Влаховића"

1 д

0

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner