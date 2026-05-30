Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

Аутор:АТВ
Коментари:4
Главни град Мађарске преплавиле су хиљаде присталица Арсенала и Париз Сен Жермена уочи вечерашњег спектакуларног окршаја у финалу Лиге шампиона.
Како би се осигурао ред у и око Пушкаш арене, али и широм градских улица, власти су ангажовале око 4.000 полицајаца који ће покушати да спријече евентуалне навијачке нереде.
Нажалост, прве тензије и физички сукоби између супротстављених табора забиљежени су већ током протекле ноћи. На снимцима доступним на друштвеним мрежама може се видјети жестока туча навијача Арсенала и Париз Сен Жермена.
🚨💥 Clashes in Budapest last night between PSG and Arsenal ahead of today’s Champions League League final! 😳 pic.twitter.com/3LWyRPatD6— Ultras Clips (@ultras_clips) May 30, 2026
Локалне службе посебно страхују од доласка близу 10.000 навијача без купљених улазница, чија је једина намјера да буду што ближе стадиону.
Предвиђа се да ће до самог почетка сусрета у Будимпешту пристићи невјероватних 45.000 гостију, што је покренуло највећу полицијску операцију у историји овог града.
PSG and Arsenal fans fighting in the streets of Budapest last night ahead of the Champions League final. pic.twitter.com/sbSEH0RRan— Tommo (@Only1tommo) May 30, 2026
Опсежне безбједносне припреме за овај елитни фудбалски догађај започеле су још прије годину дана кроз детаљно планирање.
Мађарске власти су блиско сарађивале са колегама из Лондона и Париза како би размијениле кључне информације.
Поред тога, делегација из Будимпеште је прошле године боравила у Минхену како би уживо анализирала тамошње безбједносне протоколе и организацију финалне утакмице.
(Кликс)
