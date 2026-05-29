Јувентус је у посљедњем колу остао без Лиге шампиона, а то је прокоментарисао Давид Трезеге.
У разговору за Газету дело Спорт, некадашњи голгетер Бјанконера отворено је говорио о тренутној ситуацији у клубу и признао да још није успио да прихвати чињеницу да торински гигант неће играти наредну сезону Лиге шампиона.
“Сада мора да се крене испочетка, али ми не дјелује да постоји јасна идеја којим путем клуб жели да иде”, рекао је Трезеге.
Осврнуо се и на рад Лућана Спалетија.
“Нормално је да сада, са мањим приходима, жели да има већу улогу у одлукама о томе ко остаје, а ко одлази. Више нема простора за грешке при довођењу играча”.
Француз сматра да поједини играчи нису оправдали очекивања, док ни Душан Влаховић још није показао оно због чега је доведен прије четири и по године за 85,4 милиона евра као један од најскупљих пројеката клуба.
“Јувентус предуго чека правог Влаховића, можда је требало задржати Кола Муанија… Са Саријем је била жеља да се промени приступ, али прво мораш да побјеђујеш како би створио праву динамику и стабилност”, поручио је Трезеге.
