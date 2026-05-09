Влаховић за 11 секунди затресао мрежу и утишао Леће

Српски голгетер Душан Влаховић наставио је невјероватну серију по повратку на терен, затресавши мрежу Лећеа у рекордном року.
Влаховићу је било потребно свега 11 секунди игре да на гостовању доведе Јувентус у вођство. Након асистенције Камбијаса, српски репрезентативац је мајсторски примирио лопту, „избацио“ одбрану домаћих и рутински погодио за еуфорију међу навијачима „Старе даме“.
Ово је Душанов други узастопни меч на којем погађа, након што је у прошлом колу „скинуо паучину“ против Вероне из слободног ударца. Влаховић је сада на коти од осам голова у сезони, чиме је јасно ставио до знања да је неугодна повреда препона, због које је паузирао мјесецима, коначно прошлост.
Јувентус овом побједом наставља грчевиту борбу за сам врх табеле, гдје води велику битку са миланским гигантима и Ромом, пише Спортињо.
