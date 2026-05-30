"Трг у Бањалуци назвати по генералу Момиру Талићу"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик предложио је данас да се Трг у Бањалуци гдје се налази централни споменик погинулим борцима Војске Републике Српске назове по генералу Момиру Талићу.
"Мислим да би то било најпримјереније. Молим градоначелника и одборнике у Скупштини града да то ураде што је прије могуће", рекао је Додик на обиљежавању 23 године од смрти команданта Првог крајишког корпуса ВРС генерал-пуковника Момира Талића у Пискавици код Бањалуке.
Додик је истакао да је генерал Талић народна икона и да ту нико ништа не може да промијени, већ може само да се јача мит о њему као човјеку који је био борац за слободу српског народа.
Он је истакао да је Талић био дио тандема који је очувао Крајину недирнутом и слободном, као и козарски дио није преживио егзодус како је то било у неким другим временима.
Нагласио је да су многу захвални генералу Талићу јер је спасио много људи, породица, учинио да Република Српска у својим темељима има његово име.
Додик је навео да се за двије године навршава 25 година од генералове смрти, те да би требало завршити цркву у овом засеоку и, ако се породица слаже, направити крипту и пренијети његове посмртне остатке, те да то буде спомен-црква њему и његовом дјелу.
Указао је да би поводом 25 година од генералове смрти ту требало одржати академију.
Додик је истакао и да ће дати допринос да се уради монографија Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске.
Подсјетио је да му је генерал када је био тешко болестан рекао како је свој пут завршио те га замолио да остане и чува Републику Српску.
"То никада нисам заборавио, био сам обавезан и остаћу обавезан у том погледу", истакао је Додик и додао да само успјешна и сигурна Република Српска може бити остварење његовог завјета.
Додик је овом приликом најавио да жели да помогне вишечлану породицу Марић у овом мјесту и додао да ће то веома брзо бити ријешено.
У Пискавици код Бањалуке данас су обиљежене 23 године од смрти генерал-пуковника Момира Талића, команданта Првог крајишког корпуса и начелника Генералштаба Војске Републике Српске /ВРС/.
Генерал Момир Талић 26. јула 1991. године именован је на дужност начелника штаба Петог корпуса тадашње ЈНА који је касније прерастао у Први крајишки корпус.
Дао је изузетан допринос у пробијању коридора и спајању западне и источне територије Републике Српске. За војне заслуге, генерал Талић одликован је Орденом Немањића, највећим војним одликовањем Републике Српске.
Генерал Момир Талић умро је 28. маја 2003. године на Војномедицинској академији у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
5 ч4
Република Српска
6 ч6
Република Српска
6 ч7
Најновије
16
58
16
55
16
47
16
43
16
34
Тренутно на програму