Блануша опет потврдио да је кандидат, али опет чека Главни одбор за "коначну одлуку"

Сага у СДС-е се наставља. Бранко Блануша је још једном потврдио да је кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске. А ту потврду ће, по ко зна који пут "аминовати" Главни одбор странке.
Предсједник највеће опозиционе странке каже да "одлуке странке о кандидатурама нису промијењене". Али...
Иако је, по ко зна који пут рекао да је "он кандидат" то ће "опет" морати да потврди Главни одбор 7. јуна.
И они који помно прате политику већ су се забројали колико је пута СДС "потврдио Бланушу" и колико је он пута рекао да је кандидат за предсједника Републике Српске. Додуше, неколико пута је "околишао", те своју кандидатуру представљао као "одлуку СДС-а".
"Српска демократска странка ће изаћи на изборе за све нивое власти и ту нема мјеста ни сумњи, ни бризи нити спекулацијама. Органи Српске демократске странке, Главни одбор и Скупштина, донијели су одлуке о кандидатурама и те одлуке нису промијењене! У складу с тим одлукама, ја сам кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске.
Такође, с обзиром на читаву ситуацију, коначну потврду и одлуку о кандидатурама за двије инокосне функције донијеће Главни одбор Српске демократске странке у недељу, 7.јуна", навео је Блануша.
Српска демократска странка ће изаћи на изборе за све нивое власти и ту нема мјеста ни сумњи, ни бризи нити спекулацијама. Органи Српске демократске странке, Главни одбор и Скупштина, донијели су одлуке о кандидатурама и те одлуке нису промијењене! У складу с тим одлукама, ја сам… — Бранко Блануша (@blanusaonline) May 30, 2026
АТВ је контактирао Бланушу поводом нове/старе ситуације, али лидер СДС-а каже да ће изјаву дати 4. октобра.
Остаје да се види да ли ће "сага о кандидату" бити окончана у недјељу и ако буде, шта ће на то све рећи лидер ПСС Драшко Станивуковић, који раније није штедио опозиционе колеге.
