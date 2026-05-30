Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

Припадници полиције у Београду ухапсили су М. В. (40) због сумње да је током породичне свађе физички напала свог супруга В. В. (39) и нанијела му лаке тјелесне повреде.
Према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, инцидент се догодио након вербалног сукоба супружника у породичном дому. Наводно је свађи претходило то што је мушкарац у телефону своје супруге пронашао поруке због којих је посумњао да се виђа са другим мушкарцем.
Када јој је, према незваничним сазнањима Телеграф.рс, скренуо пажњу на пронађену преписку, између супружника је избила расправа која је убрзо прерасла у физички обрачун. Сумња се да је жена том приликом супругу задала више удараца у предјелу главе.
Повријеђеном мушкарцу указана је медицинска помоћ, а љекари су му констатовали лаке тјелесне повреде.
О случају је обавијештено надлежно тужилаштво, док је осумњичена приведена ради даљег поступка. Полиција наставља рад на утврђивању свих околности које су претходиле инциденту.
