Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској

30.05.2026 16:15

Фото: karpatinfo.net

Возач аутобуса је погинуо, а према првим информацијама повријеђене су 23 особе у несрећи која се догодила рано јутрос на магистралном путу број шест између Печуја и Хирда у Мађарској, када је аутобус ударио у дрво и слетио у јарак, саопштила је Полицијска управа Барањске жупаније.

Полиција је навела да се аутобус кретао ка Будимпешти када је, из за сада неутврђених разлога, прешао у супротну саобраћајну траку и потом ударио у дрво, преноси Хирадо.

Возач је погинуо на лицу мјеста, док су према првим информацијама повријеђене 23 особе, од укупно 28 путника.

Увиђај и техничко спасавање су у току, због чега је та дионица пута потпуно затворена за саобраћај, који се преусмерава преко насеља Васаш и Хирд.

Портпарол Националне службе Хитне помоћи Пал Ђерфи изјавио је за МТИ да су у аутобусу углавном путовала малољетна дјеца и тинејџери.

У збрињавању повријеђених учествовало је 11 екипа Хитне помоћи.

Двије дјевојчице задобиле су тешке повреде, односно преломе ногу и превезене су у клинику у Печују, док је 21 особа лакше повријеђена и задобила је углавном нагњечења и огреботине.

Национална дирекција за управљање катастрофама саопштила је раније данас да је аутобус ударио у дрво, а затим слетио у јарак на 188. километру магистралног пута број шест између Печуја и Хирда.

Ватрогасци из Печуја, у сарадњи са другим службама, интервенисали су на мјесту несреће.

Полиција је саопштила да се узроци несреће истражују у оквиру кривичног поступка због саобраћајне несреће са смртним исходом и већим бројем повријеђених, преноси Танјуг.

