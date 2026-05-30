ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

30.05.2026 11:55

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Фото: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Европска унија усвојила је додатне санкције против Хамаса и палестинског Исламског џихада, објавила је ЕУ у петак.

"Европска унија одлучила је проширити опсег рестриктивних мјера Европске уније у односу на Хамас и палестински Исламски џихад како би такођер обухватила чланове Политичког уреда Хамаса (Политбироа), који промовишу, бране и оправдавају насилно д‌јеловање.

ЕУ је такођер навела и 10 појединачних чланова Политбироа", додаје се у саопштењу.

Потез долази дан након што је ЕУ наметнула санкције против неких израелских насељеника.

