ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

Европска унија усвојила је додатне санкције против Хамаса и палестинског Исламског џихада, објавила је ЕУ у петак.
"Европска унија одлучила је проширити опсег рестриктивних мјера Европске уније у односу на Хамас и палестински Исламски џихад како би такођер обухватила чланове Политичког уреда Хамаса (Политбироа), који промовишу, бране и оправдавају насилно дјеловање.
ЕУ је такођер навела и 10 појединачних чланова Политбироа", додаје се у саопштењу.
Потез долази дан након што је ЕУ наметнула санкције против неких израелских насељеника.
