Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

Аутор:АТВ
Коментари:2
Угодне температуре замијениће нагла промјена времена које ће нас дочекати крајем маја и почетком јуна када нас очекује нестабилно вријеме.
За посљедњи дан маја најављено је топло и нестабилно вријеме. Јутро ће бити промјењиво облачно, понегдје је могућа слаба киша. Од поднева нестабилно уз умјерене и јаке развоје облачности, с пролазном кишом и пљусковима с грмљавином, углавном од југозапада ка истоку.
Увече промјенљиво облачно, у Крајини локално с кишом и пљусковима с грмљавином, на југу ведро. При јачим пљусковима биће и вјетровито.
Вјетар слаб до умјерен, на истоку и појачан западних смјерова. Током дана при пљусковима вјетар повремено и јак.
У понедјељак 1. јуна очеку нас нестабилно вријеме.
Промјенљиво облачно и нестабилно уз повремену кишу и пљускове, понегдје и израженије праћене грмљавином. На југу ће преовладавати сунчано и најтоплије. Минимална температура ваздуха од 12°С до 18°С, у вишим предјелима од 8°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 30°С, у вишим предјелима од 20°С.
У уторак (02.06.): Промјенљиво облачно са сунчаним периодима и повремено са кишом и пљусковима са грмљавином, на југу сунчаније. Минимална температура ваздуха од 10°С до 18°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 30°С, у вишим предјелима од 19°С.
У сриједу (03.06.): И даље нестабилно уз умјерене развоје облачности с кишом и пљусковима с грмљавином. Минимална температура ваздуха од 10°С до 17°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 31°С, у вишим предјелима од 20°С.
У четвртак (04.06.) најављене су падавине, са максималном температуром од 25 степени. Минимална ће бити 15, а љепше вријеме се очекује тек за први викенд јуна.
За овај период према тренутним информацијама издата су упозорења због јаких падавина и грмљавине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч5
БиХ
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
12
04
11
55
11
47
11
32
11
25
Тренутно на програму