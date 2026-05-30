Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

30.05.2026 11:08

Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Угодне температуре замијениће нагла промјена времена које ће нас дочекати крајем маја и почетком јуна када нас очекује нестабилно вријеме.

За посљедњи дан маја најављено је топло и нестабилно вријеме. Јутро ће бити промјењиво облачно, понегдје је могућа слаба киша. Од поднева нестабилно уз умјерене и јаке развоје облачности, с пролазном кишом и пљусковима с грмљавином, углавном од југозапада ка истоку.

Увече промјенљиво облачно, у Крајини локално с кишом и пљусковима с грмљавином, на југу ведро. При јачим пљусковима биће и вјетровито.

Вјетар слаб до умјерен, на истоку и појачан западних смјерова. Током дана при пљусковима вјетар повремено и јак.

Почетак јуна временска прогноза

У понедјељак 1. јуна очеку нас нестабилно вријеме.

Промјенљиво облачно и нестабилно уз повремену кишу и пљускове, понегдје и израженије праћене грмљавином. На југу ће преовладавати сунчано и најтоплије. Минимална температура ваздуха од 12°С до 18°С, у вишим предјелима од 8°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 30°С, у вишим предјелима од 20°С.

У уторак (02.06.): Промјенљиво облачно са сунчаним периодима и повремено са кишом и пљусковима са грмљавином, на југу сунчаније. Минимална температура ваздуха од 10°С до 18°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 30°С, у вишим предјелима од 19°С.

У сриједу (03.06.): И даље нестабилно уз умјерене развоје облачности с кишом и пљусковима с грмљавином. Минимална температура ваздуха од 10°С до 17°С. Максимална температура ваздуха од 24°С до 31°С, у вишим предјелима од 20°С.

У четвртак (04.06.) најављене су падавине, са максималном температуром од 25 степени. Минимална ће бити 15, а љепше вријеме се очекује тек за први викенд јуна.

За овај период према тренутним информацијама издата су упозорења због јаких падавина и грмљавине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

