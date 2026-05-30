Минић: Центар за радиотерапију у Бањалуци постаје један од најопремљенијих у региону

30.05.2026 10:56

Минић: Центар за радиотерапију у Бањалуци постаје један од најопремљенијих у региону
Пуштањем у рад трећег линеарног акцелератора "ТруБим" и најсавременијег "Бравос" система, Центар за радиотерапију у Бањалуци постаје један од најопремљенијих у региону.

"Инвестицијом вриједном око 10 милиона КМ завршили смо модернизацију комплетне медицинске технологије, што значи прецизније терапије, краће третмане и веће шансе за успјешно лијечење, без листа чекања. Република Српска наставља да улаже у здравствени систем, савремену медицину и доступно лијечење за све наше грађане", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

