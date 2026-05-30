Пандуревић и Петровић на удару опозиционих медија

Аутор:АТВ
Коментари:5
Љубиша Петровић је најгласнији заговорник кандидатуре Бранка Блануше за предсједника Републике Српске. Уз њега, подршку му даје и Александра Пандуревић. Ипак, њих двоје су се изненада нашли на удару медија који подржавају опозицију.
Централна изборна комисија није овјерила кандидатуру СДС-а на предстојећим изборима због неплаћених казне изречених од стране ЦИК-а. Потребно је да се измире сва дуговања и учешће на изборима биће овјерено.
Међутим, опозициони медији су искористили ову прилику да таргетирају Петровића и Пандуревићку са тврдњом да су "угрозили СДС да не изађе на изборе".
БиХ
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе
Пишу да се највећи износ неплаћених казни односи на Љубишу Петровића и Александру Пандуревић, чланове Предсједништва СДС-а који нису испоштовали одлуку ЦИК-а да из властитих средстава уплате те износе. Самим тим, то значи да нису једини који имају неплаћене казне, али су њих двоје истакнути.
Петровићу је изречено више казни у укупном износу од 11.000 КМ због кршења одредби изборног закона БиХ, док је Александри Пандуревић изречена казна од 12.000 КМ због објаве лажне вијести, наведено је у тексту.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић мјесецима је у немилости медија блиских опозиционим странкама. Наиме, бијељински одбор СДС-а се спомиње као проблематичан, а у појединим емисијама управо на опозиционим медијима, Бранку Блануши су постављена питања у погледу функционисања организације коју предводи Петровић.
Ријеч је заправо о доста дубљим подјелама, а које се тиче кандидатуре на општим изборима. Петровић, Пандуревић, Миличевић и други СДС-овици чине тврду струју странке која не жели да Бранко Блануша одустане од кандидатуре за предсједника Републике Српске.
Док је био на челу СДС-а, Милан Миличевић је управо у емисији АТВ-а саопштио да ће његова странка имати кандидате за двије инокосне позиције, без обзира шта тадашњи ПДП мислио.
Миличевић је смијењен, а позицију је послије Јовице Радуловића преузео Бранко Блануша који нема тако одлучан став. Његова кандидатура је ствар органа странке, више пута је истакао Блануша. Другио дио СДС-а сматра да Блануша треба да препусти кандидатуру за предсједника Републике Српске Драшку Станивуковићу, што лидер ПСС-а нескривено прижељкује.
БиХ
Да ли ће се промијенити однос међународне заједнице према БиХ?
Да би се помириле разлике, СДС је још једном одржао сједницу на којој је морао да потврди раније донесене одлуке органа странке. Али, ни након те сједнице страсти се нису смириле.
Новинари су упитали Бланушу да ли је он кандидат или није, а нејасан одговор у том тренутку довео је до тога да Љубиша Петровић напусти конференцију. Послије напада на Петровића и Пандуревићку, јасно је да медији који прате рад опозиционих дисциплинују функционере СДС-а.
На јучерањој сједници ЦИК-а донесено је још неколико занимљивих одлука које можете да прочитате у наставку.
БиХ
Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 седм15
Република Српска
1 седм8
Република Српска
1 седм15
БиХ
1 седм7
Република Српска
1 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
13 ч2
Република Српска
16 ч3
Најновије
12
04
11
55
11
47
11
32
11
25
Тренутно на програму