Ковачевић: Скандалозно - Блануша признао да је СДС спреман имовину Српске предати Сарајеву

- Двадесет година су се Република Српска, Милорад Додик и СНСД успјели супротставити сваком притиску да о имовини која је Дејтонским споразумом припала Републици Српској било ко други одлучује, преговара, препушта или мешетари - написао је Ковачевић на Иксу.

Истиче да су сви притисци Сарајева, правих и лажних високих представника, амбасада и разних недобронамјерника и моћника имали за циљ само то - да нас сломе отимањем наше имовине.

- Свима смо им увијек поручили оно што смо вјеровали да никада нећемо морати објашњавати предсједнику, некада државотворног СДС-а - не постоји "државна имовина БиХ"! - навео је Ковачевић.

СКАНДАЛОЗНО! БЛАНУША ПРИЗНАО ДА ЈЕ СДС СПРЕМАН ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕДАТИ САРАЈЕВУ!



Предсједник СДС-а Бранко Блануша синоћ је, наравно за сарајевске медије, изнио скандалозне и срамне тврдње како о тзв. државној имовини требају одлучивати институције БиХ, односно… pic.twitter.com/iujETIGdIz — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) May 20, 2026

Нагласио је да је питање имовине у БиХ ријешено Дејтонским споразумом и то на начин да 49 одсто територије припада Републици Српској, а 51 одсто Федерацији БиХ.

Исто тако, истиче Ковачевић, у Уставу БиХ су јасно наведене надлежности БиХ, међу којима не постоји имовина, док је исто тако речено да све оно што није изричито наведено као надлежност БиХ припада Републици Српској и Федерацији БиХ.

- Па тако и имовина. Уколико послушамо јадног Бланушу и препустимо Парламентарној скупштини БиХ да одлучује о имовини Републике Српске, или како Блануша и Сарајево кажу, о "државној имовини", потпуно је небитно шта ће на крају одлучити. Па чак и ако одлуче да припада Републици Српској - рекао је Ковачевић.

Јер онај ко се пита и који доноси одлуку је једини стварни власник. И осим тога, једном донесену одлуку увијек може и промијенити, рекао је Ковачевић.

Поручио је да зато морају сви знати да Сарајево неће никада одлучивати о имовини Републике Српске.

- Заједно са народом Републике Српске, побринућемо се да о нашој имовини никада не одлучују ни Бранко Блануша и СДС. Јер је очигледно да и они бирају Сарајево испред Републике Српске. Неће им проћи. Побиједиће Српска! - закључио је Ковачевић.

Подсјећамо, Блануша је за федералне медије рекао да је боље да се тражи компромис око тзв. државне имовине.

- Боље је да имамо више приједлога закона, па да се о томе расправља. Па и да то траје одређено вријеме, него да се деси да неко доноси законе, а да то нису институције које то треба да раде. А то су Представнички дом и Дом народа ПС БиХ - навео је Блануша.